Giải trí Đời nghệ sĩ

Elon Musk đáp trả ‘gắt’ khi bị Billie Eilish gọi là ‘kẻ hèn nhát’

Hoài Thương
Hoài Thương
20/11/2025 12:12 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk đáp trả Billie Eilish sau khi nữ ca sĩ gọi ông là ‘kẻ hèn nhát’ vì giữ khối tài sản khổng lồ trong khi thế giới đang đối diện nhiều khủng hoảng.

Cuộc khẩu chiến bắt đầu khi chủ nhân bản hit Bad guy chia sẻ bài đăng của nhóm vận động My Voice, My Choice, liệt kê hàng loạt vấn đề toàn cầu mà chỉ một phần nhỏ tài sản khổng lồ của Elon Musk cũng có thể giải quyết.

Elon Musk đáp trả ‘gắt’ khi bị Billie Eilish gọi là ‘kẻ hèn nhát’ - Ảnh 1.

Elon Musk mỉa mai về IQ của Billie Eilish khi bị nữ ca sĩ gọi là “kẻ hèn nhát”

ẢNH: REUTERS

Trong bài đăng, Billie bày tỏ bức xúc và gọi “ông trùm công nghệ” là “kẻ hèn nhát”, nhấn mạnh rằng giới siêu giàu cần chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng. Trước đó, tại lễ trao giải Wall Street Journal Innovator Awards, nữ ca sĩ cũng từng đặt câu hỏi thẳng thắn với các doanh nhân và nhà sáng lập công nghệ: “Nếu bạn là tỉ phú, tại sao bạn lại là tỉ phú? Không có ý ghét bỏ đâu, nhưng hãy dùng tiền của mình để làm việc tốt!” và kêu gọi họ đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đồng thời, cô cũng công bố khoản đóng góp hơn 11 triệu USD từ tour diễn của mình cho các dự án môi trường và an sinh xã hội.

Màn đáp trả của Elon Musk

Phản hồi của Elon Musk xuất hiện chỉ vài giờ sau đó trên nền tảng X. Ông đăng lại bài viết của Billie kèm bình luận: “Cô không phải người thông minh lắm đâu (You're not the sharpest tool in the shed)”, ám chỉ nữ ca sĩ thiếu sắc bén trong lập luận. Câu trả lời này lập tức thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt.

Một bên ủng hộ Billie, cho rằng cô dám lên tiếng về những vấn đề mà nhiều người trẻ quan tâm, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của giới siêu giàu. Một người hâm mộ viết: “Việc cô ấy mới ngoài 20 tuổi mà đã làm được nhiều việc cho người dân hơn cả các tỉ phú và chính trị gia lão làng nói lên rất nhiều điều”, hay “Billie chỉ nói về vấn đề nhân đạo, không có gì sai cả”.

Elon Musk đáp trả ‘gắt’ khi bị Billie Eilish gọi là ‘kẻ hèn nhát’ - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng Billie không nên “dạy tỉ phú cách tiêu tiền”

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, phe ủng hộ vị tỉ phú cho rằng giọng ca Birds of a feather dùng ngôn từ quá thô tục và đánh đồng việc giàu có với nghĩa vụ phải cho đi là không hợp lý. Một số người nhận xét nữ ca sĩ có thể đang cố tạo hình ảnh phản kháng để thu hút sự chú ý.

Những phát ngôn của Billie Eilish lần này xuất phát từ quan điểm lâu dài của cô về bất bình đẳng tài chính tại Mỹ. Các phát biểu gần đây đã gây chú ý khi nữ ca sĩ dám chỉ trích sự giàu có quá mức của một bộ phận nhỏ cư dân trong nền kinh tế và kêu gọi các tỉ phú đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Bài đăng trên Instagram của nữ ca sĩ 24 tuổi chia sẻ chi tiết về các khoản tiền mà nhà lãnh đạo Tesla có thể dùng để giải quyết các vấn đề toàn cầu, ví dụ: khoảng 40 tỉ USD mỗi năm có thể chấm dứt nạn đói trước 2030, hơn 2 tỉ USD mỗi năm có thể cứu hàng nghìn loài động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Việc nhấn mạnh con số cụ thể giúp công chúng hình dung rõ hơn tác động của tài sản khổng lồ và đặt câu hỏi về trách nhiệm xã hội của những người giàu có.

Ashley St. Clair, mẹ của cậu bé Romulus - đứa con thứ 13 của Elon Musk, mới đây gây chú ý khi thừa nhận đang gặp khó khăn về tài chính, bất chấp những thông tin cho rằng cô đã được chu cấp khoản tiền khổng lồ.

