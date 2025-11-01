Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phản ứng của Mark Zuckerberg khi Billie Eilish nhắn gửi các tỉ phú

An Nhiên
An Nhiên
01/11/2025 16:41 GMT+7

Phát biểu của Billie Eilish tại lễ trao giải WSJ. Magazine Innovator Awards 2025 đang khiến mạng xã hội dậy sóng, khi nữ ca sĩ thẳng thắn gọi tên giới siêu giàu ngay trong khán phòng có mặt tỉ phú Mark Zuckerberg.

Sự kiện WSJ. Magazine Innovator Awards 2025 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA, New York, Mỹ), quy tụ nhiều nhân vật quyền lực trong giới nghệ thuật, công nghệ và thời trang. Trên sân khấu nhận giải Music Innovator of the Year (Nhà đổi mới âm nhạc của năm), Billie Eilish gây chú ý khi phát biểu về trách nhiệm của những người nắm giữ khối tài sản khổng lồ - trong đó có nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, đang ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Phát ngôn 'gây bão' của Billie Eilish

Phản ứng của Mark Zuckerberg khi Billie Eilish thách thức các tỉ phú - Ảnh 1.

Phát biểu về các tỉ phú của Billie Eilish tại lễ trao giải WSJ. Magazine Innovator Awards 2025 đang “gây bão”

Ảnh: AFP

Chủ nhân bản hit Birds of a feather nói: "Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà thế giới thực sự tồi tệ và đen tối, con người cần sự đồng cảm và giúp đỡ hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở đất nước này. Tôi nghĩ nếu bạn có tiền, thật tuyệt khi dùng nó cho những việc tốt, để giúp đỡ những người cần nó".

Giọng ca sinh năm 2001 thẳng thắn nói thêm: "Tôi yêu tất cả mọi người, nhưng rõ ràng có vài người ở đây giàu hơn tôi rất nhiều. Nếu bạn là tỉ phú, tại sao bạn lại là tỉ phú chứ? Không có ý ghét bỏ đâu, nhưng hãy dùng tiền của mình để làm việc tốt". Theo People, khán phòng bật cười và vỗ tay sau phát ngôn của Billie, nhưng Mark Zuckerberg được cho là không vỗ tay cùng đám đông. Nhà sáng lập Facebook chỉ "mỉm cười gượng" trước tình huống này.

Theo Forbes, ông chủ Meta hiện là người giàu thứ ba thế giới với khối tài sản ước tính 257 tỉ USD. Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan đến lễ trao giải với tư cách khách mời đặc biệt, khi chính Chan cũng được vinh danh là Philanthropy Innovator of the Year 2025 (Nhà đổi mới trong hoạt động từ thiện). Cô được ghi nhận nhờ các đóng góp thông qua Chan Zuckerberg Initiative - dự án tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công cụ y học nhằm hỗ trợ điều trị bệnh.

Trước khi phát biểu, Billie Eilish cũng thực hiện một hành động gây chú ý khác: quyên góp 11,5 triệu USD từ doanh thu chuyến lưu diễn Hit Me Hard and Soft cho các dự án liên quan đến lương thực, khí hậu và chống ô nhiễm carbon. Người dẫn chương trình đêm trao giải, Stephen Colbert, đã tiết lộ khoản quyên góp này ngay trên sân khấu. Sau bài phát biểu "gây bão", giọng ca Bad guy vẫn tỏ ra thoải mái trong sự kiện, chụp ảnh cùng mẹ là Maggie Baird và giao lưu cùng bạn bè như Hailey Bieber. Cô xuất hiện với phong cách preppy cổ điển: áo blazer xanh navy, chân váy ngắn, giày Oxford nâu và tất cao cổ xám.

Phát ngôn táo bạo của nữ ca sĩ 24 tuổi đã nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ Billie vì "dám nói ra điều nhiều người nghĩ", nhưng cũng có ý kiến cho rằng "không ai có quyền yêu cầu người khác chi tiêu thế nào với tài sản của họ". Một bình luận trên People viết: "Mỗi người có quyền sử dụng tiền của mình, nhưng tôi trân trọng Billie vì cô không chỉ nói suông - cô đã hành động và chia sẻ thực sự".

Từng lên tiếng về các vấn đề xã hội, khí hậu và công bằng trong nhiều năm qua, Billie Eilish tiếp tục thể hiện hình ảnh nghệ sĩ trẻ dám nói, dám làm. Và dẫu khoảnh khắc "Mark Zuckerberg không vỗ tay" chỉ là một chi tiết nhỏ, nó vẫn khiến buổi lễ tôn vinh nhà đổi mới năm nay trở thành đề tài nóng trên truyền thông toàn cầu.

