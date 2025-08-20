Nữ nhà văn sinh con thứ 13 cho tỉ phú Elon Musk giờ ra sao?

Trong tập đầu tiên của podcast mới ra mắt mang tên Bad Advice, nữ nhà văn 26 tuổi chia sẻ: "Sau một năm tự hủy hoại sự nghiệp, đưa ra nhiều lựa chọn sai lầm và để lại khoảng trống trong hồ sơ LinkedIn mà tôi không thể hợp pháp giải thích, tôi quyết định bắt đầu làm podcast. Khác với Ben Shapiro hay Megyn Kelly, tôi không nghĩ rằng ý tưởng hay chiếc mic của mình là món quà vĩ đại cho nhân loại. Thực ra tôi nghĩ mình có những ý tưởng tệ hại, vậy nên hãy coi tất cả những gì tôi nói là một câu chuyện cảnh báo".

Cô cũng tiết lộ thêm: "Tôi sắp bị đuổi khỏi nhà và công ty thương mại Polymarket đã trả 10.000 USD để tôi đọc quảng cáo. Vậy nên mái nhà trên đầu tôi hiện giờ là nhờ Polymarket".

Những lùm xùm xoay quanh tài chính với Elon Musk vẫn chưa chấm dứt

Theo Wall Street Journal, Elon Musk từng đề nghị trả cho Ashley St. Clair 15 triệu USD cùng khoản chu cấp 100.000 USD mỗi tháng với điều kiện cô giữ kín chuyện sinh con. Tuy nhiên, nữ nhà văn từ chối vì cho rằng thỏa thuận này thiếu sự bảo vệ cho con trai, và sau đó đưa Elon Musk ra tòa về vấn đề quyền nuôi dưỡng và trợ cấp tài chính.

Ashley St. Clair thừa nhận đang gặp khó khăn về tài chính Ảnh: X Ashley St. Clair

Luật sư của Ashley St. Clair cho biết sau khi vụ việc bị đưa ra pháp lý, Elon Musk đã giảm dần số tiền chu cấp từ 100.000 USD xuống còn 40.000 USD, rồi 20.000 USD mỗi tháng. Về phía mình, Elon Musk khẳng định đã đưa cho cô tổng cộng 2,5 triệu USD và hiện gửi 500.000 USD mỗi năm để nuôi con, dù ban đầu ông từng nghi ngờ về huyết thống. "Tôi không biết đứa trẻ có phải con mình không. Dù vậy, tôi đã đưa Ashley 2,5 triệu USD và đang gửi 500.000 USD/năm", Elon Musk viết trên X.

Cậu bé Romulus chào đời vào tháng 9.2024 và là đứa con thứ 13 của Elon Musk. Vào ngày lễ Tình nhân năm 2025, Ashley St. Clair công khai câu chuyện, cho biết trước đó cô im lặng để bảo vệ sự riêng tư và an toàn cho con. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận với xác suất 99,9999% rằng Elon Musk chính là cha ruột của Romulus.

Tháng 2.2025, Ashley St. Clair gây sốc khi tuyên bố đã sinh đứa con thứ 13 cho Elon Musk Ảnh: New York State Court

Ashley St. Clair cho biết cô và Elon Musk bắt đầu trò chuyện vào tháng 5.2023 khi tỉ phú này phản hồi một bức ảnh chế mang tính hoài nghi về vaccine do cô đăng. Sau đó cả hai tiếp tục trao đổi công khai trên mạng xã hội về các chủ đề như sức khỏe tinh thần, thuốc Adderall hay vấn đề môi trường, trước khi gặp nhau ngoài đời.

Bất chấp kết quả xét nghiệm ADN khẳng định Elon Musk là cha ruột bé Romulus, Ashley St. Clair vẫn gặp khó khăn về khoản tiền trợ cấp nuôi con Ảnh: NY Post

Ashley St. Clair vốn là một bình luận viên chính trị bảo thủ, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và tại nhiều sự kiện của phe cánh hữu. Cô là tác giả cuốn sách thiếu nhi Elephants Are Not Birds do BRAVE Books phát hành, đồng thời từng tham gia cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới bảo thủ.