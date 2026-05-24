Tottenham mấp mé bờ vực xuống hạng: Chỉ 1 cú sẩy chân là thảm họa

Tottenham từ đội dự cúp châu Âu thành ứng viên rớt hạng

Sau 37 vòng, Spurs có 38 điểm, đứng thứ 17 và chỉ còn hơn West Ham đúng 2 điểm. Khoảng cách ấy nghe có vẻ an toàn, nhưng thực tế Tottenham vẫn chưa thể tự cứu mình nếu tiếp tục sẩy chân.

Kịch bản dành cho đội bóng thành London khá rõ ràng: Chỉ cần hòa Everton ở vòng cuối (tối 24.5) Tottenham gần như chắc chắn trụ hạng nhờ hiệu số vượt trội. Nhưng nếu thất bại, mọi chuyện có thể sụp đổ trong trường hợp West Ham đánh bại Leeds.

Điều khiến người hâm mộ lo ngại không nằm ở đối thủ, mà nằm ở chính Tottenham. Suốt mùa giải, Spurs liên tục thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Họ có thể chơi bùng nổ ở một vài thời điểm, nhưng rồi nhanh chóng đánh mất mình bởi những sai lầm quen thuộc.

Ngay cả sân nhà Tottenham Hotspur Stadium giờ cũng không còn là điểm tựa. Spurs đã thua tới 10 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này và chưa thắng tại đây kể từ đầu tháng 12.

Kịch bản khiến Tottenham xuống hạng vòng cuối Ngoại hạng Anh

Theo The Guardian, trước trận đấu được xem như “chung kết sinh tồn”, HLV Roberto De Zerbi đang cố gắng giữ các học trò tránh rơi vào trạng thái mất kiểm soát tâm lý.

Nhà cầm quân người Ý quyết định để toàn đội ở lại cùng nhau trước trận gặp Everton nhằm tạo ra bầu không khí tập trung nhất có thể. Theo HLV De Zerbi, điều Tottenham cần lúc này không còn là chiến thuật, mà là sự bình tĩnh.

“Tôi muốn các cầu thủ giữ cái đầu lạnh. Muốn vượt qua áp lực, trước tiên phải đủ mạnh để đối diện với nó”, HLV De Zerbi chia sẻ với The Guardian.

HLV người Ý cũng phản bác những chỉ trích cho rằng cầu thủ Tottenham không còn chiến đấu vì CLB: “Họ không thờ ơ. Vấn đề là các cầu thủ đã chịu quá nhiều áp lực và đôi khi không biết cách thoát khỏi tình cảnh này”, ông nói.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ có đang đá vì tương lai của chính mình hay không, De Zerbi trả lời ngắn gọn: “Tất cả chúng tôi đều đang chiến đấu cho tương lai của Tottenham”.

Điều đáng chú ý là dù Tottenham có nguy cơ rớt hạng, HLV De Zerbi vẫn khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng. Ông xem việc dẫn dắt Spurs là “niềm tự hào”, bất kể đội bóng đang ở vị trí nào.

West Ham chờ điều kỳ diệu

Trong lúc Tottenham còn quyền tự quyết, West Ham chỉ còn biết hy vọng. Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo bắt buộc phải thắng Leeds, đồng thời chờ Everton lấy điểm trước Spurs. Đây là bài toán không dễ, nhất là khi West Ham đã thua liên tiếp 3 trận trước vòng cuối.

Mùa giải của West Ham cũng hỗn loạn không kém Tottenham. Những thay đổi chiến thuật liên tục, sự thiếu ổn định trong cách vận hành cùng hàng loạt sai lầm cá nhân khiến đội bóng thành London tự đẩy mình vào thế nguy hiểm.

Tuy nhiên, West Ham vẫn còn một điểm tựa: sân nhà London Stadium. Họ chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất tại đây và Leeds cũng không còn nhiều động lực sau khi trụ hạng thành công.

Nếu Tottenham thất bại và West Ham thắng, Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến một cú sốc lịch sử: Spurs rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Với Tottenham, đó không chỉ là thất bại chuyên môn. Một cú rơi xuống Championship có thể kéo theo khủng hoảng tài chính, mất ngôi sao và phá vỡ toàn bộ kế hoạch tái thiết mà CLB vừa bắt đầu cùng HLV De Zerbi.