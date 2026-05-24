Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

World Cup chưa đá, đã tranh cãi

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/05/2026 07:39 GMT+7

Trước thềm World Cup 2026, hai ứng viên vô địch hàng đầu là đội tuyển Anh và Brazil lại gây tranh cãi vì những quyết định nhân sự đầy bất ngờ. Nhưng đôi khi các HLV phải chọn điều mình tin là đúng, thay vì chọn theo ý đám đông.

Những cú sốc

HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã gây ra cú sốc lớn khi loại hàng loạt ngôi sao như Harry Maguire, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden hay Cole Palmer. Reuters đánh giá nhà cầm quân người Đức đang đặt yếu tố tập thể lên hàng đầu, muốn xây dựng một tập thể có sự tin tưởng lẫn nhau và khả năng đáp ứng nhiều kịch bản chiến thuật khác nhau, thay vì chỉ tập hợp các cầu thủ nổi tiếng nhất.

World Cup chưa đá, đã tranh cãi- Ảnh 1.

HLV Tuchel đang chơi một “canh bạc” lớn khi loại hàng loạt ngôi sao khỏi đội tuyển Anh

ẢNH: REUTERS

Guardian cũng nhận định danh sách đội tuyển Anh phản ánh rõ phong cách quen thuộc của Tuchel: đề cao kiểm soát bóng, tính tổ chức và sự cân bằng đội hình. Tờ báo này đặc biệt chú ý tới việc ông Tuchel ưu tiên nhiều cầu thủ giàu năng lượng, khả năng pressing và hỗ trợ hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, "Tam sư" lại thiếu những mẫu cầu thủ giỏi tạo đột biến như Foden và Palmer, vẫn rất cần thiết trong các trận đấu gặp đối thủ chơi "tử thủ". Truyền thông Anh cho rằng đó là các quyết định tàn nhẫn. Thậm chí, HLV Tuchel còn trực tiếp gọi điện cho khoảng 50 cầu thủ để thông báo việc được hoặc không được chọn, cho thấy mức độ quyết liệt của cuộc thanh lọc lực lượng trước World Cup.

Nếu đội tuyển Anh gây tranh cãi vì những cái tên bị loại thì đội tuyển Brazil lại trở thành tâm điểm chú ý bởi cái tên được giữ lại: Neymar. Theo Reuters, Neymar vẫn có tên trong danh sách của HLV Carlo Ancelotti dù trải qua giai đoạn dài vật lộn với chấn thương. Nhà cầm quân người Ý khẳng định quyết định này dựa trên tình trạng thể lực và phong độ gần đây, thay vì yếu tố cảm xúc. Ông còn nói rằng Neymar đã cải thiện thể trạng và sẽ là cầu thủ quan trọng của "Selecao" ở World Cup 2026.

Tuy nhiên, quyết định ấy vẫn gây ra nhiều tranh luận tại Brazil, đặc biệt khi João Pedro bị loại dù có mùa giải ổn định hơn ở cấp CLB. Truyền thông quốc tế nhận định Neymar là lựa chọn mang tính biểu tượng bởi anh vẫn là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá Brazil hiện tại. Tạp chí FourFourTwo cho rằng Ancelotti đang cố duy trì sự cân bằng giữa kinh nghiệm và quá trình trẻ hóa đội hình, khi Brazil hiện sở hữu nhiều ngôi sao trẻ như Endrick, Vinicius.

Tiếng vọng từ quá khứ

Điểm thú vị là cả HLV Tuchel lẫn Ancelotti đều đang làm điều mà hầu hết HLV của các đội tuyển lớn trước World Cup phải chấp nhận: trở thành tâm điểm tranh cãi. Một đội tuyển mạnh chưa bao giờ được tạo nên từ danh sách "26 cầu thủ được yêu thích nhất". Nó được xây dựng từ 26 con người phù hợp nhất với triết lý của HLV. HLV Didier Deschamps từng bị phản ứng dữ dội vì nhiều lần loại Karim Benzema khỏi đội tuyển Pháp. HLV Vicente del Bosque cũng từng khiến dư luận Tây Ban Nha tranh cãi khi mạnh tay gạch tên các công thần trước Euro 2012. Nhưng cuối cùng họ đều thành công.

World Cup là giải đấu mà các cầu thủ có khát khao chinh phục lớn, đồng thời chịu áp lực lớn. Một đội bóng có thể không đẹp nhất, nhưng phải chịu đựng tốt nhất. HLV Tuchel hiểu điều đó nên ông muốn đội tuyển Anh trở thành một tập thể kỷ luật và lạnh lùng hơn. Trong khi đó, HLV Ancelotti giữ Neymar như một điểm tựa tinh thần cho Brazil. Có thể cả hai đúng. Cũng có thể họ sẽ thất bại và trở thành ví dụ mới cho những quyết định "đi ngược đám đông". Nhưng ít nhất, trước World Cup 2026, Anh và Brazil đang cho thấy một điều rất rõ: muốn vô địch, đôi khi các HLV buộc phải dám đặt cược vào niềm tin của chính mình. Họ cần tin rằng những quyết định gây tranh cãi hôm nay có thể trở thành nền tảng cho thành công sau này.


Tin liên quan

Bayern Munich gây khó hiểu khi chỉ sa thải HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải

Bayern Munich gây khó hiểu khi chỉ sa thải HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải

Tờ BILD (Đức) và AS (Tây Ban Nha) đều cho rằng, quyết định của CLB Bayern Munich chỉ sa thải HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải là muốn giảm bớt sự căng thẳng hiện nay. Nhưng mọi thứ rất dễ trở nên ngoài tầm kiểm soát.

HLV Thomas Tuchel bất ngờ đổ lỗi cho cầu thủ Bayern Munich sau trận thua Lazio

HLV Thomas Tuchel lên tiếng về cú sốc ngày ra mắt của Harry Kane tại Bayern Munich

Khám phá thêm chủ đề

HLV Thomas Tuchel Luke Shaw Karim Benzema Neymar Phil Foden
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận