World Cup chưa đá, đã tranh cãi

Những cú sốc

HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã gây ra cú sốc lớn khi loại hàng loạt ngôi sao như Harry Maguire, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden hay Cole Palmer. Reuters đánh giá nhà cầm quân người Đức đang đặt yếu tố tập thể lên hàng đầu, muốn xây dựng một tập thể có sự tin tưởng lẫn nhau và khả năng đáp ứng nhiều kịch bản chiến thuật khác nhau, thay vì chỉ tập hợp các cầu thủ nổi tiếng nhất.

Guardian cũng nhận định danh sách đội tuyển Anh phản ánh rõ phong cách quen thuộc của Tuchel: đề cao kiểm soát bóng, tính tổ chức và sự cân bằng đội hình. Tờ báo này đặc biệt chú ý tới việc ông Tuchel ưu tiên nhiều cầu thủ giàu năng lượng, khả năng pressing và hỗ trợ hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, "Tam sư" lại thiếu những mẫu cầu thủ giỏi tạo đột biến như Foden và Palmer, vẫn rất cần thiết trong các trận đấu gặp đối thủ chơi "tử thủ". Truyền thông Anh cho rằng đó là các quyết định tàn nhẫn. Thậm chí, HLV Tuchel còn trực tiếp gọi điện cho khoảng 50 cầu thủ để thông báo việc được hoặc không được chọn, cho thấy mức độ quyết liệt của cuộc thanh lọc lực lượng trước World Cup.

Nếu đội tuyển Anh gây tranh cãi vì những cái tên bị loại thì đội tuyển Brazil lại trở thành tâm điểm chú ý bởi cái tên được giữ lại: Neymar. Theo Reuters, Neymar vẫn có tên trong danh sách của HLV Carlo Ancelotti dù trải qua giai đoạn dài vật lộn với chấn thương. Nhà cầm quân người Ý khẳng định quyết định này dựa trên tình trạng thể lực và phong độ gần đây, thay vì yếu tố cảm xúc. Ông còn nói rằng Neymar đã cải thiện thể trạng và sẽ là cầu thủ quan trọng của "Selecao" ở World Cup 2026.

Tuy nhiên, quyết định ấy vẫn gây ra nhiều tranh luận tại Brazil, đặc biệt khi João Pedro bị loại dù có mùa giải ổn định hơn ở cấp CLB. Truyền thông quốc tế nhận định Neymar là lựa chọn mang tính biểu tượng bởi anh vẫn là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá Brazil hiện tại. Tạp chí FourFourTwo cho rằng Ancelotti đang cố duy trì sự cân bằng giữa kinh nghiệm và quá trình trẻ hóa đội hình, khi Brazil hiện sở hữu nhiều ngôi sao trẻ như Endrick, Vinicius.

Tiếng vọng từ quá khứ

Điểm thú vị là cả HLV Tuchel lẫn Ancelotti đều đang làm điều mà hầu hết HLV của các đội tuyển lớn trước World Cup phải chấp nhận: trở thành tâm điểm tranh cãi. Một đội tuyển mạnh chưa bao giờ được tạo nên từ danh sách "26 cầu thủ được yêu thích nhất". Nó được xây dựng từ 26 con người phù hợp nhất với triết lý của HLV. HLV Didier Deschamps từng bị phản ứng dữ dội vì nhiều lần loại Karim Benzema khỏi đội tuyển Pháp. HLV Vicente del Bosque cũng từng khiến dư luận Tây Ban Nha tranh cãi khi mạnh tay gạch tên các công thần trước Euro 2012. Nhưng cuối cùng họ đều thành công.

World Cup là giải đấu mà các cầu thủ có khát khao chinh phục lớn, đồng thời chịu áp lực lớn. Một đội bóng có thể không đẹp nhất, nhưng phải chịu đựng tốt nhất. HLV Tuchel hiểu điều đó nên ông muốn đội tuyển Anh trở thành một tập thể kỷ luật và lạnh lùng hơn. Trong khi đó, HLV Ancelotti giữ Neymar như một điểm tựa tinh thần cho Brazil. Có thể cả hai đúng. Cũng có thể họ sẽ thất bại và trở thành ví dụ mới cho những quyết định "đi ngược đám đông". Nhưng ít nhất, trước World Cup 2026, Anh và Brazil đang cho thấy một điều rất rõ: muốn vô địch, đôi khi các HLV buộc phải dám đặt cược vào niềm tin của chính mình. Họ cần tin rằng những quyết định gây tranh cãi hôm nay có thể trở thành nền tảng cho thành công sau này.



