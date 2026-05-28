U.19 Việt Nam sang Indonesia với đội hình chưa mạnh nhất, nhiều cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT
Quỳnh Phương
28/05/2026 14:46 GMT+7

U.19 Việt Nam lên đường dự giải U.19 Đông Nam Á 2026 với nhiều khó khăn về lực lượng khi một số trụ cột bận thi đấu V-League và thi tốt nghiệp THPT. Dù vậy, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu trên đất Indonesia.

Sáng 28.5, đội tuyển U.19 Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 - 14.6. Đây là giải đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2027.

Theo lịch trình, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi bay từ TP.HCM tới Jakarta trước khi nối chuyến đến Medan - địa điểm đăng cai giải đấu. Tổng thời gian di chuyển kéo dài gần trọn 1 ngày.

Trước giờ lên đường, HLV Yutaka Ikeuchi chốt danh sách 25 cầu thủ. Đội tuyển sẽ loại thêm 2 cầu thủ trước trận ra quân để hoàn thiện danh sách chính thức gồm 23 người.

U.19 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi nhiều cầu thủ quan trọng bận thi đấu cho CLB tại V-League và các giải chuyên nghiệp quốc gia, đồng thời một số cầu thủ sinh năm 2008 phải tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đáng chú ý, trung vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL) và Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) không góp mặt trong danh sách sang Indonesia.

Dù vậy, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản vừa qua giúp U.19 Việt Nam tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và cải thiện bản lĩnh thi đấu.

Tại giải U.19 Đông Nam Á 2026, U.19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.19 Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste ngày 1.6, Myanmar ngày 4.6 và Indonesia ngày 7.6.

Indonesia được đánh giá là thử thách lớn nhất của U.19 Việt Nam ở vòng bảng khi sở hữu nhiều cầu thủ từng dự U.17 World Cup và có lợi thế sân nhà.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vừa liên tiếp vô địch AFF Cup 2024, SEA Games 33, U.23 Đông Nam Á 2025 và U.17 Đông Nam Á 2026, người hâm mộ đang kỳ vọng U.19 Việt Nam tiếp tục nối dài thành công cho bóng đá trẻ nước nhà.

