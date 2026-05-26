Đội tuyển Iran đóng quân ở Mexico để dự World Cup 2026 vì Mỹ từ chối lưu trú
Đội tuyển Iran đóng quân ở Mexico để dự World Cup 2026 vì Mỹ từ chối lưu trú

Quỳnh Phương
26/05/2026 15:55 GMT+7

Đội tuyển Iran sẽ ở Mexico và di chuyển sang Mỹ thi đấu tại World Cup 2026 sau khi Washington không chấp nhận để đội bóng này lưu trú trong thời gian diễn ra giải đấu.

Theo Reuters, đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại thành phố Tijuana của Mexico trong thời gian dự World Cup 2026 thay vì lưu trú ở Mỹ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết phía Iran đã đề nghị được ở tại Mexico sau khi Mỹ không chấp nhận để đội bóng này lưu trú trong thời gian diễn ra giải đấu, dù các trận vòng bảng đều tổ chức trên đất Mỹ.

Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Iran dự kiến đặt đại bản doanh tại bang Arizona. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj xác nhận FIFA đã chấp thuận đề nghị chuyển sang Mexico để tránh những rắc rối liên quan đến visa.

Đội tuyển Iran sẽ thi đấu các trận bảng G với New Zealand và Bỉ tại Los Angeles trước khi gặp Ai Cập ở Seattle.

Reuters cho biết phía Iran nhiều tháng qua liên tục lo ngại về thủ tục visa và vấn đề an ninh trước World Cup 2026. Ông Mehdi Taj tiết lộ Liên đoàn Bóng đá Iran đã yêu cầu FIFA đảm bảo về visa, an ninh cũng như cách đối xử dành cho phái đoàn Iran trong thời gian diễn ra giải đấu.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Sau hơn 2 năm rời đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo chính thức trở lại công tác huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC của Thái Lan.

