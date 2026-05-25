Chiều 25.5.2026, CLB Kanchanaburi Power chính thức công bố bổ nhiệm HLV Park Hang-seo làm thuyền trưởng mới của đội bóng. Đây là CLB vừa xuống hạng tại Thai League 2 và đang bước vào giai đoạn tái thiết cho mùa giải 2026-2027.

Thông tin này cũng được công ty quản lý DJ Management xác nhận. Theo đó, HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới tại bóng đá Thái Lan sau hơn 2 năm rời đội tuyển Việt Nam.

Sau khi khép lại giai đoạn thành công cùng bóng đá Việt Nam hồi tháng 1.2023, chiến lược gia người Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ không dẫn dắt thêm bất kỳ đội bóng nào tại Việt Nam hay Hàn Quốc. Ông cho biết muốn dành cơ hội cho thế hệ HLV kế tiếp và tôn trọng hành trình mình đã đi cùng bóng đá Việt Nam.

Thay vì trở lại môi trường quen thuộc, HLV Park Hang-seo quyết định chọn Thái Lan - nơi ông xem là "một thử thách chưa hoàn thành".

HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi chọn Thái Lan không phải vì dễ dàng mà vì đây vẫn là một thử thách chưa hoàn thành. Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi FC với bóng đá đã khơi lại đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản với những giấc mơ và thử thách mới".

Theo truyền thông Thái Lan, trước mắt HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt Kanchanaburi Power FC ở mùa giải 2026-2027 với nhiệm vụ xây dựng nền tảng phát triển dài hạn cho đội bóng, đặc biệt ở công tác đào tạo trẻ. Mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng là sớm trở lại Thai League 1.

HLV Park Hang-seo bất ngờ sang Thái Lan dẫn dắt CLB vừa rớt hạng

Tờ Siamsport nhận định việc bổ nhiệm HLV Park Hang-seo là thương vụ đáng chú ý của bóng đá Thái Lan bởi ông là một trong những HLV thành công nhất khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

"Việc ông Park nhận lời dẫn dắt một đội bóng hạng dưới để xây dựng hệ thống bóng đá dài hạn là thử thách lớn trong sự nghiệp của ông", Siamsport bình luận.

Trong ngày ra mắt, Kanchanaburi Power FC cũng công bố ê kíp ban huấn luyện mới gồm các trợ lý Lee Young-soo và Panupong Wongsa, chuyên viên phân tích Pannarai Pansiri, HLV thể lực Roh Yeong Su cùng HLV thủ môn Narathip Panprom.

HLV Park Hang-seo cũng khẳng định việc sang Thái Lan làm việc không đồng nghĩa chấm dứt mối liên hệ với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân 66 tuổi cho biết ông muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá ASEAN thông qua các dự án đào tạo trẻ, trao đổi cầu thủ và kết nối bóng đá trong khu vực.

HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu chương mới tại Thái Lan

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Với Kanchanaburi Power FC, tôi muốn xây dựng nhiều hơn một đội bóng. Tôi muốn tạo nên một cây cầu mới kết nối Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và bóng đá ASEAN".

Trong hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử cho các đội tuyển quốc gia. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam liên tiếp chạm tới những cột mốc chưa từng có ở đấu trường châu lục và khu vực.

Năm 2018, ông gây tiếng vang lớn khi đưa U.23 Việt Nam vào tới trận chung kết U.23 châu Á tại Thường Châu, tạo nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á. Cũng trong năm đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Ở cấp độ SEA Games, HLV Park Hang-seo tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam thống trị khu vực với 2 tấm HCV liên tiếp tại SEA Games 2019 và SEA Games 2021 - điều mà bóng đá nam Việt Nam chưa từng làm được trước đó.

Ngoài ra, ông còn đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam nhiều lần vươn lên nhóm dẫn đầu Đông Nam Á và tạo dựng hình ảnh giàu bản lĩnh ở sân chơi châu lục.