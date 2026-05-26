Messi khiến Argentina lo sốt vó rồi thở phào trước World Cup 2026
Quỳnh Phương
26/05/2026 08:52 GMT+7

Lionel Messi khiến người hâm mộ Argentina đứng ngồi không yên khi tự xin thay người trong trận Inter Miami thắng Philadelphia Union, nhưng kết quả kiểm tra sau đó mang tới tín hiệu tích cực.

Lionel Messi khiến người hâm mộ Argentina lo lắng khi chủ động xin thay người ở trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 6-4 tại MLS ngày 24.5, chỉ khoảng 3 tuần trước World Cup 2026.

Theo Al Jazeera, Messi cảm thấy khó chịu ở vùng gân khoeo chân trái và ra dấu xin rời sân ở phút 72 trước khi được thay ra 1 phút sau đó. Siêu sao người Argentina sau đó đi thẳng vào phòng thay đồ với vẻ mặt căng thẳng, làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng anh gặp chấn thương.

Ở tuổi 38, Messi từng nhiều lần gặp vấn đề về gân khoeo trong vài năm gần đây. Đáng chú ý, anh gần như thi đấu trọn vẹn các trận của Inter Miami suốt hơn 1 tháng qua.

Dù vậy, HLV Guillermo Hoyos cho biết việc thay Messi chủ yếu mang tính phòng ngừa. "Đó là sự mệt mỏi và là cách tiếp cận bình thường để không mạo hiểm", ông Hoyos nói.

Tin tích cực sau đó đến với người hâm mộ khi Inter Miami xác nhận Messi không gặp chấn thương nghiêm trọng sau quá trình kiểm tra chuyên sâu. Theo đánh giá ban đầu, M10 vẫn đủ thể trạng để chuẩn bị cùng đội tuyển Argentina hướng tới World Cup 2026.

Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Nhiều cổ động viên Argentina cho rằng chỉ cần Messi khỏe mạnh, đội tuyển Argentina vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Trước khi rời sân, Messi vẫn kịp ghi dấu ấn với 2 pha kiến tạo. Luis Suarez lập hat-trick giúp Inter Miami thắng 6-4 trong trận cầu giàu cảm xúc trên sân nhà.

Đội tuyển Argentina dự kiến công bố danh sách tham dự World Cup 2026 vào tuần tới trước khi đá giao hữu với Honduras ngày 6.6 và Iceland ngày 9.6.

Nếu góp mặt tại giải đấu lần này, Messi sẽ có lần thứ 6 dự World Cup - thành tích cân bằng kỷ lục lịch sử bóng đá thế giới.

