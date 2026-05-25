World Cup 2026

Messi xin rời sân vì vấn đề gì, liệu có thể dự World Cup 2026?

Nghi Thạo
25/05/2026 19:21 GMT+7

Hình ảnh Lionel Messi chủ động xin thay người và bước đi tập tễnh vào đường hầm khiến cho người hâm mộ lo lắng cho khả năng dự World Cup 2026 của tiền đạo đội tuyển Argentina.

Messi không muốn mạo hiểm

Lionel Messi phải rời sân sớm (ở phút 73) trong trận Inter Miami đánh bại Philadelphia Union với tỷ số 6-4, diễn ra sáng 25.5. Trước đó, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng đã chủ động xin thay người. Sau khi nhường chỗ cho Mateo Silvetti, ngôi sao Argentina đã hướng thẳng vào phòng thay đồ với những bước đi tập tễnh.

Theo TyC Sports, quyết định thay người này mang tính chất phòng ngừa, khi Messi có dấu hiệu bị quá tải ở vùng cơ gân kheo chân trái. Việc ngôi sao người Argentina chủ động xin ra nghỉ cho thấy anh đã cảm nhận được những bất ổn từ cơ thể, đồng thời tránh gây áp lực thêm lên vùng cơ này. Việc cố gắng thi đấu được xem là sự mạo hiểm và dễ dẫn đến một chấn thương rách cơ tiềm ẩn, điều có thể đe dọa đến cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 của Messi.

Messi chủ động xin thay người. Ngôi sao Argentina được cho là gặp vấn đề ở vùng cơ gân kheo

Trong lúc chờ kết quả kiểm tra chấn thương, ban huấn luyện đội tuyển Argentina cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Messi vì VCK World Cup 2026 đã cận kề (khai mạc vào ngày 11.6).

HLV Inter Miami lên tiếng trấn an

Khi được hỏi về ngôi sao số một Inter Miami, HLV trưởng Guillermo Hoyos bày tỏ: "Theo tôi được biết, hiện tại vẫn chưa có báo cáo y tế cụ thể về tình trạng của Messi. Nhưng chúng tôi sẽ sớm có kết quả thôi. Thực sự là Messi đang bị quá tải cơ. đó là do mệt mỏi. Cậu ấy đã thấm mệt và mặt sân lại khá nặng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, điều chúng tôi luôn làm là không để cầu thủ phải mạo hiểm".

Đồng quan điểm, ký giả Gaston Edul của TyC Sports cũng đưa ra thông tin độc quyền khẳng định: "Quyết định rời sân của Messi mang tính chất phòng ngừa chủ động. Messi lựa chọn dừng lại đúng lúc để giảm tải áp lực lên vùng cơ gân kheo, và kiểm tra sơ bộ cho thấy anh không bị tổn thương hay rách cơ".

Các chấn thương cơ gân kheo có thời gian hồi phục khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chính tổn thương đó. Vết căng cơ nhẹ có thể lành sau vài ngày, nhưng một ca rách cơ nghiêm trọng có thể khiến cầu thủ ngồi ngoài gần 6 tháng. Tuy nhiên, tình trạng của Messi được dự đoán nằm ở mức độ nhẹ nhất (quá tải và căng cơ nhẹ) và không cần nhiều thời gian hồi phục.

Hiện tại, FIFA đã ấn định thời hạn vào ngày 1.6, để các đội tuyển chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ dự World Cup 2026.

