Thể thao World Cup 2026

Messi chính thức xác nhận dự World Cup 2026, lập tức trình diễn cúp vàng

Giang Lao
24/05/2026 09:22 GMT+7

Trợ lý HLV đội tuyển Argentina, ông Roberto Ayala đã xác nhận với kênh Radio la Red rằng, Messi đã thông báo tới ban huấn luyện về việc anh tham dự World Cup 2026. Danh thủ này cũng vừa trình diễn cúp vàng tại Dreams Cup.

Messi cùng gia đình xem con trai thi đấu bóng đá

Messi đã mang chiếc cúp vàng vô địch World Cup, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) và Chiếc giày vàng MLS của mình đến trưng bày tại khu vực VIP của giải Dreams Cup. Đây là giải đấu trẻ thường niên do CLB Inter Miami tổ chức, hiện trở thành sân chơi với nhiều trải nghiệm rất bổ ích cho các cầu thủ nhí và được cả khu vực Bắc Mỹ công nhận.

Messi và các con trai, đều là thành viên của đội trẻ và Học viện Inter Miami, tham dự giải Dreams Cup do CLB Inter Miami tổ chức

Ảnh: Reuters

"Dreams Cup là sự kết hợp giữa sự cạnh tranh ở cấp độ cao với bầu không khí độc đáo xung quanh Inter Miami và sự hiện diện của Messi tại CLB. Giải đấu quy tụ các đội bóng ở nhiều độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến những tài năng trẻ triển vọng, với các CLB đến từ khắp nước Mỹ và các quốc gia khác tham gia", báo Tây Ban Nha, MARCA, cho biết.

Các con trai của Messi và Suarez đều thi đấu cho các đội trẻ Học viện Inter Miami, bao gồm các đội U.9, U.11 và U.14. Trong ngày khai mạc, Messi và Suarez đều hết sức hào hứng khi cùng gia đình mình đến xem các con trai thi đấu. Trong đó, con trai Messi là Thiago thi đấu ở đội U.14 Inter Miami, cùng Benjamin, con trai của Suarez. Trong đó, Benjamin là người ghi bàn ấn định chiến thắng tỷ số 3-0 cho U.14 Inter Miami trước đội U.14 Pumas.

Hình ảnh Messi vẫn thong thả cùng gia đình đi xem các con trai thi đấu bóng đá đã gây sốt cho người xem, giữa lúc vẫn chưa ai biết về ý định của anh có đồng ý tham dự World Cup 2026 hay không khi giải đấu đã rất cận kề. 

Thông tin mới nhất được trợ lý HLV đội tuyển Argentina, ông Roberto Ayala xác nhận với kênh Radio la Red rằng, Messi đã chính thức thông báo với ban huấn luyện về sự tham dự của anh.

Khi nào đội tuyển Argentina công bố danh sách?

Kênh TNT Sports (Argentina) ngày 24.5 cũng xác nhận, các thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Argentina đã lập một danh sách các cầu thủ được triệu tập dự World Cup 2026 vào một nhóm trên ứng dụng WhatsApp. 

Messi đã chính thức xác nhận dự World Cup 2026, chỉ chờ ngày đội tuyển Argentina chính thức công bố danh sách

Ảnh: Reuters

Danh sách này được HLV Scaloni quyết định và không có nhiều khác biệt so với danh sách 26 cầu thủ sắp công bố, trong đó dĩ nhiên phải có Messi, người đứng đầu nhóm và là đội trưởng, cùng các cầu thủ trụ cột khác. Thủ môn số 1 Emiliano Martinez và tiền vệ trẻ Nico Paz đang chấn thương, cũng bảo đảm có tên trong danh sách chính thức, TNT Sports cho biết thêm.

Theo nhà báo Gaston Edul, nguồn tin thân cận của đội tuyển Argentina, HLV Scaloni dự kiến sẽ gọi đến 9 hậu vệ thay vì 8 dự World Cup 2026 do tình hình nhiều cầu thủ ở khu vực này đang bị chấn thương. Như hậu vệ Cristian Romero vẫn chưa bình phục, cầu thủ này hiện trở về Anh để ủng hộ CLB Tottenham thi đấu trận then chốt để trụ hạng Ngoại hạng Anh, trước khi đến tập trung đội tuyển vào ngày 1.6.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng vừa thông báo, HLV Scaloni sẽ chính thức công bố danh sách đội tuyển dự World Cup 2026 vào ngày 29.5 tới. 

Cùng diễn biến World Cup 2026, đội tuyển Iran đã được FIFA chấp thuận cho chuyển trại tập huấn từ Arizona (Mỹ) sang Tijuana (Mexico), do vấn đề thị thực. Địa điểm này được cho rất thuận lợi cho đội tuyển Iran, khi họ di chuyển đến địa điểm thi đấu tại Los Angeles hoặc Seattle (Mỹ) với các chuyến bay chỉ khoảng 55 phút, ngắn hơn nhiều so với từ Arizona.

Người hâm mộ Thái Lan sốc trước nguy cơ không được xem World Cup 2026

Theo Thai Rath Online, rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã bàng hoàng khi gần như chắc chắn họ không thể xem truyền hình trực tiếp World Cup 2026, do chính phủ nước này không thể mua được bản quyền.

