Đội tuyển Anh chốt danh sách chính thức dự World Cup, nhiều ngôi sao bị loại: HLV Tuchel nói gì?

Đội tuyển Anh cần tập thể, không cần ngôi sao

HLV Tuchel đã giải thích một phần cho các quyết định lựa chọn thành phần đội tuyển Anh dự World Cup 2026 của mình, đó là nêu bật giá trị của tập thể, sự đoàn kết và phong độ đã thể hiện trong mùa giải, thay vì dựa trên tên tuổi của các cầu thủ.

HLV Tuchel (giữa) giải thích quyết định lựa chọn thành phần đội tuyển Anh dự World Cup 2026 là cực kỳ khó khăn

"Đã có những cuộc gọi khó khăn. Đối với một số người, đó chỉ là vấn đề vị trí để có một đội hình cân bằng, vì vậy chúng ta không có đến 5 cầu thủ chơi ở vị trí số 10. Dù có đau lòng, tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn cho đội tuyển Anh", HLV Tuchel chia sẻ khi nói về quyết định loại các cầu thủ ngôi sao hàng đầu như Phil Foden, Cole Palmer và Morgan Gibbs-White.

Bên cạnh số cầu thủ này, các tên tuổi khác như Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Luke Shaw, Lewis Hall, Levi Colwill, Adam Wharton, Alex Scott, Jarrod Bowen hay Danny Welbeck và cả Fikayo Tomori phải ở nhà xem World Cup.

Thành phần đội tuyển Anh dự World Cup 2026 đúng như báo chí Anh đã dự báo trước đó, gồm các thủ môn là Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford. Hậu vệ Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Djed Spence, Reece James. Tiền vệ gồm Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze. Trên hàng công là chân sút hàng đầu Harry Kane, người cũng là đội trưởng "Tam sư" tại World Cup 2026, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon và Ivan Toney.

HLV Tuchel cũng chia sẻ về quá trình lựa chọn đội hình của mình: "Việc rút gọn danh sách 55 cầu thủ rất khó khăn, đôi khi khó khăn đến mức đau đớn. Tôi cảm nhận được cảm xúc trong các cuộc gọi. Tôi đã gọi cho tất cả các cầu thủ đã tham gia trại huấn luyện. Rất nhiều người trong số họ xứng đáng được ở lại".

Harry Kane là đội trưởng và là người dẫn dắt hàng công "Tam sư" tại World Cup 2026

"Chúng tôi đã dựa rất nhiều vào nhóm cầu thủ đã tham gia các đợt tập huấn gần đây. Một số (bị loại) là do vị trí thi đấu. Những quyết định khó khăn này phải được đưa ra trước giải đấu để không ảnh hưởng đến họ trong suốt giải đấu, và ngay cả khi điều đó gây đau đớn cho một số người, tôi nghĩ đó là điều đúng đắn. Đã có rất nhiều cuộc điện thoại trong ba ngày qua, rất nhiều suy nghĩ, nhưng quyết định lớn cần phải đưa ra", HLV Tuchel bày tỏ thêm.

Nhà cầm quân người Đức cũng giải thích: "Một khi các quyết định được đưa ra, nó mang lại cho bạn một lợi thế và sự rõ ràng nhất định. Thật khó để làm hài lòng tất cả mọi người. Cuối cùng, chúng ta phải chọn ra đội hình mà tôi và ban huấn luyện tin tưởng. Nếu có nghi ngờ, bạn sẽ không thể thi đấu ở cùng một đẳng cấp, vì vậy điều quan trọng là chúng ta tin tưởng ai".

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L, họ ra quân gặp Croatia lúc 3 giờ ngày 18.6; gặp Ghana lúc 3 giờ ngày 24.6 và gặp Panama lúc 4 giờ ngày 28.6. Trước đó, đội tuyển Anh sẽ sớm đến Mỹ và chuẩn bị cho hai trận tập huấn gặp New Zealand tại Tampa lúc 3 giờ ngày 7.6, và gặp Costa Rica tại Orlando lúc 3 giờ ngày 11.6 (đều tại Mỹ).