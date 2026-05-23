Người hâm mộ Thái Lan sốc trước nguy cơ không được xem World Cup 2026

World Cup 2026 "mất sóng" ở Thái Lan, chi phí 1,7 tỉ baht quá lớn

Trong chương trình bình luận của Thai Rath Online mới đây, các bình luận viên thể thao Thái Lan đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, cho rằng khả năng chính phủ nước này mua được bản quyền truyền hình World Cup 2026 là gần như không thể.

Những diễn biến gần đây cũng cho thấy, Chính phủ Thái Lan, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, đã ra tín hiệu rằng, họ có thể sẽ không mua bản quyền phát sóng World Cup 2026 từ FIFA bằng mọi giá, cũng theo Thai Rath Online.

Sân BMO Field ở Toronto đã sẵn sàng cho trận mở màn World Cup 2026 tại Canada vào ngày 13.6, sau trận khai mạc ở Mexico ngày 12.6 Ảnh: Reuters

Lý do, tổng chi phí và phí vận hành cho thương vụ này lên tới 1,7 tỉ baht (khoảng 1.372 tỉ đồng), và đã có thông điệp gián tiếp rằng, những người hâm mộ Thái Lan muốn xem World Cup 2026 có thể phải tự tìm cách để xem, Thai Rath Online nhấn mạnh.

Cũng theo Thai Rath Online, hy vọng duy nhất còn lại của người hâm mộ Thái Lan, là vào giờ chót FIFA sẽ giảm giá đáng kể để nước này sở hữu bản quyền truyền hình, nhưng cũng sẽ bị áp đặt nhiều điều kiện khắt khe và sẽ không thể xem trọn vẹn các trận đấu ở World Cup 2026.

Tương tự như Thái Lan, tại Ấn Độ, thị trường có hơn 1,4 tỉ dân đến nay khi ngày hội bóng đá thế giới chỉ còn tính bằng ngày, vẫn chưa có đơn vị nào sở hữu được bản quyền truyền hình.

Tại Thái Lan, Thai Rath Online cho biết thêm, đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh luận giữa người hâm mộ nước này, với những người đòi hỏi phải được xem World Cup, và những người cho rằng "xem cũng được, mà không xem cũng được".

Số khác cho rằng, họ ủng hộ quyết định của chính phủ, vì chi phí mua bản quyền quá lớn, trong khi giải đấu chỉ diễn ra hơn một tháng và các nhà tài trợ cũng thờ ơ. Vì vậy, chi phí này để dùng cho các công việc an sinh xã hội khác sẽ hợp lý hơn.

FIFA công bố đã ký kết các thỏa thuận phát sóng World Cup 2026 với các đài truyền hình tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc là quốc gia mới nhất. Trong khi Thái Lan và Ấn Độ đến nay vẫn chưa có Ảnh: Reuters

Dùng chi phí mua bản quyền hỗ trợ bóng đá Thái Lan

"Nhưng vấn đề là vì sao Thái Lan lại không chủ động trong việc mua bản quyền truyền hình World Cup từ sớm, khi giải đấu này đã có lịch trình cố định 4 năm một lần, và lịch thi đấu, giờ giấc cũng đã có từ cách đây gần một năm.

Chắc chắn, nếu đã có kế hoạch, người xem Thái Lan sẽ không rơi vào các cuộc tranh cãi bất tận như hiện nay. Người dân Thái Lan dĩ nhiên là có quyền để thưởng thức ngày hội bóng đá thế giới, như những người dân khác trong khu vực, một cách đàng hoàng và miễn phí", nhà báo thể thao Meng Summerhill chia sẻ quan điểm trên chương trình của Thai Rath Online ngày 22.5.

"Giờ đây, khi World Cup 2026 sắp khởi tranh, rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã sốc và bàng hoàng, vì khả năng có thể bỏ lỡ việc xem truyền hình trực tiếp giải đấu này là cực kỳ cao", Meng Summerhill nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Bangkok Post, Chính phủ Thái Lan dù khẳng định là chưa bỏ cuộc trong việc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 với FIFA, nhưng họ thực sự cân nhắc nghiêm túc sẽ bỏ cuộc vì giá thầu tổng cộng chi phí lên đến 1,7 tỉ baht.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradorn Prissanananthakul cũng cho biết: "Có những câu hỏi về việc liệu 1,7 tỉ baht (mua bản quyền) có thực sự truyền cảm hứng cho giới trẻ Thái Lan và giúp bóng đá Thái Lan lọt vào vòng chung kết World Cup trong tương lai hay không. Có lẽ việc sử dụng cùng số tiền này để hỗ trợ các chương trình phát triển thanh thiếu niên và tăng cường cơ sở hạ tầng cho bóng đá Thái Lan sẽ tạo ra lợi ích lâu dài lớn hơn".