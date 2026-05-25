Messi tạo cơn mưa bàn thắng, bất ngờ rời sân sớm ngay trước ngày dự World Cup

Messi đã thi đấu cực hay và sung mãn trước ngày đến tập trung đội tuyển Argentina dự World Cup, ít nhất là trong hiệp 1 và một phần đầu hiệp 2. Anh giúp Inter Miami khởi đầu màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục trước Philadelphia Union, đối thủ sớm vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0 chỉ sau 10 phút thi đấu.

Messi góp 2 kiến tạo cho Inter Miami trong trận ngược dòng đánh bại Philadelphia Union tỷ số 6-4 ngày 25.5 Ảnh: Reuters

Sau 2 bàn thua chóng vánh, Messi "bật chế độ World Cup" của mình, lập tức thể hiện các màn trình diễn mãn nhãn cho người xem với các pha đi bóng độc diễn như chỗ không người. Anh nhanh chóng cùng Suarez, De Paul và tiền đạo German Berterame tạo thế công vũ bão cho Inter Miami.

Trong đó, Messi có 2 kiến tạo ngoạn mục cho Berterame ghi bàn các phút 12 và 41, giúp đội nhà từ chỗ bị dẫn 0-2 đã vượt lên dẫn lại tỷ số 4-3. Xen kẽ các bàn thắng của Berterame do Messi kiến tạo, là màn bùng nổ của Suarez với cú đúp bàn thắng các phút 28 và 43.

Mặc dù vậy, trong những phút bù giờ, hàng thủ Inter Miami mắc lỗi giúp Philadelphia Union được hưởng phạt đền kịp gỡ hòa tỷ số 4-4. Các bàn thắng của đội khách do công Milan Iloski ghi cú hat-trick và bàn thắng của Bruno Damiani.

Vào đầu hiệp 2, Messi tiếp tục kiến tạo thêm các cơ hội ngon ăn cho Suarez và Berterame có thể ghi bàn để gia tăng cách biệt, nhưng đáng tiếc họ đều bỏ lỡ.

Messi bất ngờ xin rời sân, đội tuyển Argentina lo lắng

Tình thế gây lo lắng cho người hâm mộ và đội tuyển Argentina diễn ra ở phút 73, khi Messi bất ngờ được trông thấy di chuyển ra sát đường biên xin thay người. Các hình ảnh cho thấy trước khi xin rời sân Messi đã liên tục đưa tay kiểm tra vào phía sau chân trái của mình.

Điều này gây lo ngại, Messi đã cảm thấy bị chấn thương ở bắp đùi, một chấn thương không mới vì đã từng xảy ra trước đây nhiều lần và khiến danh thủ này cần phải nghỉ dưỡng từ 1 đến 2 tuần để hồi phục. Trong khi World Cup 2026 chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là khai mạc.

Messi gây lo ngại khi rời sân ở phút 73 trận Inter Miami thắng Philadelphia Union Ảnh: Reuters

Sau khi Messi rời sân, cầu thủ trẻ Mateo Silvetti được tung vào sân thay thế đã rực sáng với khi góp công và 1 kiến tạo giúp Suarez hoàn tất cú hat-trick trong trận ở phút 81 nâng tỷ số lên 5-4 cho Inter Miami, trước De Paul ghi bàn ấn định chiến thắng tỷ số 6-4 ở phút 90+2.

Đây cũng là bàn thắng mừng sinh nhật lần thứ 32 của De Paul. Đáng tiếc là trận thắng tưng bừng và ngược dòng đầy ngoạn mục của Inter Miami lại không được trọn vẹn, vì sự cố rời sân sớm của Messi.

Trận thắng của Inter Miami ngay trước ngày giải MLS nhường chỗ cho World Cup 2026, cũng là trận thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà mới, giúp họ xây chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 31 điểm sau 15 trận, chỉ kém đội đầu bảng Nashville SC 2 điểm.

Với Messi, chắc chắn anh sẽ có các cuộc kiểm tra để xem mức độ chấn thương ra sao. Tuy nhiên, theo nhà báo Tom Bogert của The Athletic, có vẻ chấn thương này không nghiêm trọng, đơn giản là Messi cần thận trọng với chấn thương đã từng xảy ra nhiều lần trước đây. Các hình ảnh từ bên trong sân Nu khi Messi đi về phòng thay đồ, cho thấy anh di chuyển hoàn toàn bình thường. Mặc dù vậy, cần phải chờ xem các báo cáo kiểm tra từ CLB Inter Miami và đội tuyển Argentina.