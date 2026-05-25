Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Messi tạo cơn mưa bàn thắng, bất ngờ rời sân sớm ngay trước ngày dự World Cup

Giang Lao
Giang Lao
25/05/2026 08:52 GMT+7

Sáng 25.5, Messi góp 2 kiến tạo cùng các đồng đội Inter Miami tạo cơn mưa bàn thắng trong trận ngược dòng đánh bại Philadelphia Union với tỷ số 6-4 ngay trước ngày dự World Cup, trong đó có 8 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1.

Messi đã thi đấu cực hay và sung mãn trước ngày đến tập trung đội tuyển Argentina dự World Cup, ít nhất là trong hiệp 1 và một phần đầu hiệp 2. Anh giúp Inter Miami khởi đầu màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục trước Philadelphia Union, đối thủ sớm vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0 chỉ sau 10 phút thi đấu.

Messi tạo cơn mưa bàn thắng, bất ngờ rời sân sớm ngay trước ngày dự World Cup- Ảnh 1.

Messi góp 2 kiến tạo cho Inter Miami trong trận ngược dòng đánh bại Philadelphia Union tỷ số 6-4 ngày 25.5

Ảnh: Reuters

Sau 2 bàn thua chóng vánh, Messi "bật chế độ World Cup" của mình, lập tức thể hiện các màn trình diễn mãn nhãn cho người xem với các pha đi bóng độc diễn như chỗ không người. Anh nhanh chóng cùng Suarez, De Paul và tiền đạo German Berterame tạo thế công vũ bão cho Inter Miami.

Trong đó, Messi có 2 kiến tạo ngoạn mục cho Berterame ghi bàn các phút 12 và 41, giúp đội nhà từ chỗ bị dẫn 0-2 đã vượt lên dẫn lại tỷ số 4-3. Xen kẽ các bàn thắng của Berterame do Messi kiến tạo, là màn bùng nổ của Suarez với cú đúp bàn thắng các phút 28 và 43. 

Mặc dù vậy, trong những phút bù giờ, hàng thủ Inter Miami mắc lỗi giúp Philadelphia Union được hưởng phạt đền kịp gỡ hòa tỷ số 4-4. Các bàn thắng của đội khách do công Milan Iloski ghi cú hat-trick và bàn thắng của Bruno Damiani.

Vào đầu hiệp 2, Messi tiếp tục kiến tạo thêm các cơ hội ngon ăn cho Suarez và Berterame có thể ghi bàn để gia tăng cách biệt, nhưng đáng tiếc họ đều bỏ lỡ.

Messi bất ngờ xin rời sân, đội tuyển Argentina lo lắng

Tình thế gây lo lắng cho người hâm mộ và đội tuyển Argentina diễn ra ở phút 73, khi Messi bất ngờ được trông thấy di chuyển ra sát đường biên xin thay người. Các hình ảnh cho thấy trước khi xin rời sân Messi đã liên tục đưa tay kiểm tra vào phía sau chân trái của mình. 

Điều này gây lo ngại, Messi đã cảm thấy bị chấn thương ở bắp đùi, một chấn thương không mới vì đã từng xảy ra trước đây nhiều lần và khiến danh thủ này cần phải nghỉ dưỡng từ 1 đến 2 tuần để hồi phục. Trong khi World Cup 2026 chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là khai mạc.

Messi tạo cơn mưa bàn thắng, bất ngờ rời sân sớm ngay trước ngày dự World Cup- Ảnh 2.

Messi gây lo ngại khi rời sân ở phút 73 trận Inter Miami thắng Philadelphia Union

Ảnh: Reuters

Sau khi Messi rời sân, cầu thủ trẻ Mateo Silvetti được tung vào sân thay thế đã rực sáng với khi góp công và 1 kiến tạo giúp Suarez hoàn tất cú hat-trick trong trận ở phút 81 nâng tỷ số lên 5-4 cho Inter Miami, trước De Paul ghi bàn ấn định chiến thắng tỷ số 6-4 ở phút 90+2. 

Đây cũng là bàn thắng mừng sinh nhật lần thứ 32 của De Paul. Đáng tiếc là trận thắng tưng bừng và ngược dòng đầy ngoạn mục của Inter Miami lại không được trọn vẹn, vì sự cố rời sân sớm của Messi.

Trận thắng của Inter Miami ngay trước ngày giải MLS nhường chỗ cho World Cup 2026, cũng là trận thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà mới, giúp họ xây chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 31 điểm sau 15 trận, chỉ kém đội đầu bảng Nashville SC 2 điểm.

Với Messi, chắc chắn anh sẽ có các cuộc kiểm tra để xem mức độ chấn thương ra sao. Tuy nhiên, theo nhà báo Tom Bogert của The Athletic, có vẻ chấn thương này không nghiêm trọng, đơn giản là Messi cần thận trọng với chấn thương đã từng xảy ra nhiều lần trước đây. Các hình ảnh từ bên trong sân Nu khi Messi đi về phòng thay đồ, cho thấy anh di chuyển hoàn toàn bình thường. Mặc dù vậy, cần phải chờ xem các báo cáo kiểm tra từ CLB Inter Miami và đội tuyển Argentina.

Tin liên quan

Messi chính thức xác nhận dự World Cup 2026, lập tức trình diễn cúp vàng

Messi chính thức xác nhận dự World Cup 2026, lập tức trình diễn cúp vàng

Trợ lý HLV đội tuyển Argentina, ông Roberto Ayala đã xác nhận với kênh Radio la Red rằng, Messi đã thông báo tới ban huấn luyện về việc anh tham dự World Cup 2026. Danh thủ này cũng vừa trình diễn cúp vàng tại Dreams Cup.

Người hâm mộ Thái Lan sốc trước nguy cơ không được xem World Cup 2026

David Beckham bí mật đưa Casemiro sát cánh cùng Messi tại Inter Miami như thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Messi SUAREZ Inter Miami MLS World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận