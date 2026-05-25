Đội tuyển Tây Ban Nha chốt danh sách dự World Cup 2026: Barcelona nhân sự áp đảo, Real Madrid sạch bóng

Tây Ban Nha vẫn giữ "bộ đôi" Lamine Yamal và Nico Williams dù đang chấn thương

Trong thành phần đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026, sự kỳ vọng sẽ có ít nhất 1 hoặc 2 cầu thủ Real Madrid, cuối cùng đã không có ai. Sau khi hai cầu thủ sáng giá nhất là Deal Huijsen và Dani Carvajal đều bị HLV Luis de la Fuente loại khỏi danh sách 26 người chính thức.

Lamine Yamal dự World Cup đầu tiên trong sự nghiệp sau chiến tích vô địch EURO 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha Ảnh: Reuters

Trong khi đó, CLB kình địch của Real Madrid là Barcelona đã áp đảo danh sách này, với đến 8 cầu thủ trải dài cả 3 tuyến, gồm thủ môn Joan Garcia, hậu vệ Cubarsi, Eric Garcia, các tiền vệ Gavi, Dani Olmo, Pedri và tiền đạo Lamine Yamal cùng Ferran Torres.

Điều này cũng phản ảnh ở mùa giải vừa qua, khi Barcelona vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, còn Real Madrid trắng tay mùa giải. Trên hết, việc HLV Luis de la Fuente sử dụng đa số cầu thủ của Barcelona, lứa cầu thủ tài năng mới nhất với Yamal, Gavi, Cubarsi và Pedri dẫn đầu, cũng đặt kỳ vọng sẽ lặp lại chiến tích lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha giai đoạn 2008 - 2012. Đó là giai đoạn La Roja dựa vào sức mạnh của CLB Barcelona thời đó, vô địch liên tiếp EURO (2008 và 2012) và vô địch World Cup 2010.

Đội tuyển Tây Ban Nha hiện là nhà đương kim vô địch EURO 2024, họ đang được giới chuyên môn và các hãng thống kê như Opta Analyst đánh giá là ứng cử viên số 1 vô địch World Cup 2026. Nếu thành công, thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ lặp lại thành tích của Tây Ban Nha giai đoạn huy hoàng nhất cách đây 14 năm.

Trong số các cầu thủ Barcelona góp mặt trong thành phần đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026, ngôi sao trẻ Yamal đang bị chấn thương, tương tự người đồng đội Nico Williams. Cả 2 dự kiến sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận vòng bảng gặp Cape Verde và Ả Rập Xê Út, trước khi có thể trở lại ở trận gặp Uruguay cuối vòng bảng.

Đội tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 vô địch World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Thành phần chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026, gồm các thủ môn Unai Simon (CLB Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona). Hậu vệ Pedro Porro (Tottenham), Llorente (Atletico Madrid), Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Laporte (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Grimaldo (Leverkusen) và Cucurella (Chelsea).

Tiền vệ Rodrigo (Man City), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian (PSG), Merino (Arsenal) và Baena (Atletico Madrid). Tiền đạo Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Victor Munoz (Osasuna), Oyarzabal (Real Sociedad) và Borja Iglesias (Celta).

Tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Cape Verde và Ả Rập Xê Út. Họ thi đấu trận ra quân gặp Cape Verde (lúc 23 giờ ngày 15.6), sau đó gặp Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21.6 (cùng trên sân Mercedes-Benz), và trận cuối vòng bảng gặp "ông lớn" Nam Mỹ, Uruguay lúc 7 giờ ngày 27.6 trên sân Estadio Akron ở Mexico.

La Roja sẽ có hai trận giao hữu chạy đà trước World Cup 2026, gồm gặp đội tuyển Iraq ngày 4.6 tại A Coruna (Tây Ban Nha) và gặp đội Peru vào ngày 8.6 tại Puebla, Mexico. Sau đó, họ sẽ hướng đến trại huấn luyện của mình tại Chattanooga, Tennessee (Mỹ), chuẩn bị cho trận ra quân gặp Cape Verde trên sân Mercedes-Benz ở TP.Atlanta.