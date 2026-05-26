HLV Park Hang-seo gây sốt khi sang Thái Lan làm việc cho CLB vừa rớt hạng
Quỳnh Phương
26/05/2026 14:18 GMT+7

Quyết định nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC của HLV Park Hang-seo đang thu hút sự quan tâm lớn tại Thái Lan và Đông Nam Á.

Thông tin HLV Park Hang-seo dẫn dắt Kanchanaburi Power FC đang gây chú ý lớn tại Thái Lan. Nhiều tờ báo xứ chùa vàng gọi đây là “bom tấn” trước mùa giải mới.

Kanchanaburi Power FC không chỉ đặt mục tiêu trở lại Thai League mà còn muốn HLV Park tham gia tái cấu trúc toàn diện CLB, từ đội một đến đào tạo trẻ.

Ngày 25.5, đội bóng Thái Lan chính thức công bố chiến lược gia người Hàn Quốc. Siam Sport đánh giá đây là thương vụ lớn của bóng đá Thái Lan, còn Khaosod Sport cho rằng Kanchanaburi đang cho thấy tham vọng mạnh mẽ.

Trước khi sang Thái Lan, HLV Park Hang-seo vừa kết thúc 3 năm làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh. Mùa giải 2025-2026, đội bóng này giành quyền thăng hạng nhất và tiếp tục cạnh tranh vé lên V-League.

Chia sẻ về quyết định nhận lời Kanchanaburi Power FC, HLV Park cho biết: "Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi đối với bóng đá đã khơi lại đam mê của tôi".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

