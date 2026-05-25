Nóng: Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo bất ngờ dẫn dắt CLB Thái Lan vừa bị rớt hạng

Cuộc phiêu lưu mới của ông Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam hồi tháng 1.2023. Nhà cầm quân 66 tuổi người Hàn Quốc đã nghỉ ngơi suốt thời gian từ đó cho đến nay, và chỉ làm công việc cố vấn cho CLB hạng nhất Việt Nam là Bắc Ninh FC. Mặc dù vậy, mới đây ông đã trở lại làm việc khi nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power FC, đội vừa rớt hạng Thai League 2 của bóng đá Thái Lan.

HLV Park Hang-seo (cựu HLV đội tuyển Việt Nam), bất ngờ sang Thái Lan làm việc Ảnh: Ngọc Linh

Theo Siamsport, HLV Park Hang-seo trước mắt dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power FC trong mùa giải 2026 - 2027, với mục tiêu đặt nền móng cho sự phát triển cầu thủ trẻ và một hệ thống dài hạn của đội bóng. Ngoài ra, mục tiêu lớn nhất của ông Park Hang-seo cũng là phải đưa đội bóng này trở lại hạng cao nhất của bóng đá Thái Lan, giải Thai League 1.

"Việc bổ nhiệm này được xem là một thương vụ quan trọng đối với bóng đá Thái Lan, khi HLV Park Hang-seo là người rất nổi tiếng với bóng đá khu vực trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và những thành tích ở cấp độ châu Á của ông đạt được. Việc chấp nhận vị trí này để đặt nền móng cho cả một đội bóng ở giải hạng hai và xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của CLB Kanchanaburi Power FC trong dài hạn, cũng được xem là thử thách rất lớn của HLV Park Hang-seo", Siamsport cho biết.

"Chào mừng đến Kanchanaburi, và đội ngũ ban huấn luyện mới", CLB Kanchanaburi Power FC thông báo khi ra mắt HLV Park Hang-seo ngày 25.5. Cùng với nhà cầm quân này còn có các trợ lý HLV như Lee Young-soo và Panupong Wongsa, cùng chuyên viên phân tích Pannarai Pansiri, HLV thể lực Roh Yeong Su, và HLV thủ môn Narathip Panprom.

HLV Park Hang-seo đã tạo dựng được tên tuổi đáng kể trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á năm 2018, giành HCV tại SEA Games 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, và thành công đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.