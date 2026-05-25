Arsenal có thể thống trị bóng đá Anh lâu dài

C Ơ HỘI ĐỂ HLV A RTETA TRỞ THÀNH HUYỀN THOẠI

Trong lần gần nhất trước đó mà Arsenal đoạt chức vô địch (năm 2004), chiếc cúp được trao cho họ là một phiên bản đặc biệt, sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Đó là chiếc cúp được mạ vàng toàn bộ (thay vì chỉ mạ vàng phần vương miện), để ghi nhớ Arsenal là nhà vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên không thua trận nào trong suốt mùa bóng.

Bây giờ, Arsenal chỉ lãnh cúp bình thường, nhưng mùa bóng này của Arsenal lại còn có chỗ đặc biệt hơn cả mùa bóng bất bại 2003 - 2004. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Arsenal vô địch giải Ngoại hạng Anh đồng thời lọt được vào trận chung kết Champions League.

Các cầu thủ Arsenal có tuổi đời còn rất trẻ Ảnh: AFP

Tất nhiên, nếu lại vô địch Champions League thì đây chính là mùa bóng vĩ đại nhất trong lịch sử tồn tại của Arsenal - một lịch sử hào hùng vốn đã được ghi dấu ngay từ đầu mùa (Arsenal là đội đầu tiên trên thế giới thi đấu ở giải vô địch quốc gia đúng 100 mùa liên tiếp). Đội bóng đang tiến đến chỗ "vĩ đại nhất trong lịch sử tồn tại" liệu có khả năng mở ra một kỷ nguyên mới trong làng bóng Anh? Kỷ nguyên mà Arsenal là thế lực thống trị?

Ngay cả Arsenal "bất bại", dưới tay HLV huyền thoại Arsene Wenger (và Arsenal của Wenger đã vô địch giải Ngoại hạng Anh nhiều lần), cũng chưa bao giờ bảo vệ được ngôi cao. Gần đây, HLV Juergen Klopp đem về cho Liverpool cả một thời kỳ oanh liệt. Nhưng Liverpool của Klopp cũng chưa bao giờ bảo vệ thành công danh hiệu. Vô địch giải Ngoại hạng Anh nhiều lần liên tiếp là điều xưa nay chỉ có 3 đội làm được: M.U của HLV Alex Ferguson, Chelsea của "người đặc biệt" Jose Mourinho và Man.City của HLV Pep Guardiola. Arsenal mà bảo vệ được chức vô địch trong mùa bóng tới, HLV Mikel Arteta sẽ được sánh vai với các huyền thoại Ferguson, Mourinho, Guardiola - những HLV hiếm hoi không chỉ vô địch mà còn bảo vệ được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

V Ô ĐỊCH LẦN NỮA : T ẠI SAO KHÔNG ?

Như người ta vẫn nói, bảo vệ chức vô địch luôn khó hơn là đoạt lấy nó. Dù sao đi nữa, đang có không ít cơ sở để giới quan sát tin rằng Arsenal có thể bảo vệ vương miện thành công. Tuổi đời, yếu tố tinh thần và đối thủ cạnh tranh là những yếu tố quan trọng nhất đang có vẻ ủng hộ Arsenal trước mùa bóng tới.

Max Dowman, chỉ đang ở tuổi 16, là ngôi sao trẻ mới nhất mà Arsenal vừa giới thiệu trong mùa bóng này. Đây là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League (khi ra sân ở trận gặp Slavia Prague, Dowman mới 15 tuổi). Dowman cũng lập được kỷ lục kép khi ghi bàn vào lưới Everton - cây làm bàn trẻ nhất trong lịch sử Arsenal và giải Ngoại hạng Anh. Dowman trẻ đến nỗi, cậu bé… không được phép xuất hiện trong phòng thay đồ của Arsenal. Cậu phải thay đồ riêng, với người giám hộ luôn ở bên cạnh, theo luật bảo vệ trẻ em của nước Anh.

Trước Dowman, Arsenal đã có Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly, đều tỏ ra xuất sắc ở tuổi 19. Các trụ cột quan trọng nhất trong đội như William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres… đều đang ở vào độ tuổi sung sức nhất. Họ đã quen thuộc, ăn ý với nhau, và trên lý thuyết sẽ còn tỏ ra xuất sắc hơn nữa trong mùa bóng tới.

Trong toàn bộ danh sách của Arsenal, chỉ có 4 cầu thủ đã ở tuổi 30 trở lên, trong đó có 2 thủ môn (Davis Raya 30 tuổi, Kepa 31 tuổi). Hai người còn lại không quá quan trọng (Christian Norgaard 32 tuổi, Leandro Trossard 31 tuổi).

Nhìn vào hàng ngũ cạnh tranh, không thấy có đối thủ nào thật sự đáng gờm trong giai đoạn này. Khả năng cao là kỷ nguyên thành công của Man.City đã khép hẳn lại. HLV Pep Guardiola đã ra đi và khó nói trước tương lai của đội bóng này sẽ như thế nào. M.U chỉ vừa trở lại hàng ngũ có vé dự Champions League. Chelsea và Liverpool đều quá sa sút trong mùa bóng này. Một mặt, Arsenal đang chiếm thế thượng phong trong hàng ngũ các "ông lớn" ở giải Ngoại hạng. Mặt khác, thầy trò Arteta đã rũ bỏ được gánh nặng tinh thần, khi họ giờ đây không còn phải diễn vai của kẻ về nhì vĩ đại nữa.