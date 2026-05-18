Xả súng tại Mexico trước thềm World Cup, 10 người thiệt mạng

Bảo Hoàng
18/05/2026 09:38 GMT+7

Chính quyền bang Puebla, Mexico vừa xác nhận 10 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ngày 17.5, báo động tình trạng bạo lực ở nước này trước thềm đăng cai vòng chung kết World Cup 2026.

Theo thông báo từ cơ quan chức năng bang Puebla, vụ xả súng xảy ra tại thành phố Tehuitzingo, cách thủ đô Mexico City khoảng 200 km về phía nam. Các nạn nhân bao gồm 6 nam, 3 nữ và một trẻ vị thành niên. Họ bị tấn công bởi “những cá nhân có vũ trang” tại khu dân cư, Al Jazeera đưa tin.

Truyền thông địa phương ghi nhận vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày 17.5 theo giờ địa phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Chín nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường với những vết thương do đạn bắn, một phụ nữ tử vong khi đang được đưa đến bệnh viện.

Xả súng tại Mexico trước thềm World Cup, 10 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Xe của cảnh sát, Vệ binh quốc gia Mexico có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Tehuitzingo ngày 17.5

ẢNH: NMAS

Đến thời điểm hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và động cơ vụ tấn công vẫn là một ẩn số.

"Theo giả thuyết ban đầu của chúng tôi, đây là một vụ việc liên quan đến tranh chấp gia đình", AFP dẫn lời công tố viên bang Puebla Idamis Pastor cho biết. Giới chức cho biết trong số các nạn nhân có 6 người là thành viên của một gia đình, còn lại là 4 công nhân.

Cảnh sát bang Puebla khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi phạm tội nào và cho biết đang thu thập thông tin tình báo để làm rõ động cơ của vụ tấn công.

Vụ xả súng trên đặt ra những lo ngại về công tác đảm bảo an ninh tại Mexico, trong bối cảnh nước này sẽ đồng đăng cai vòng chung kết giải bóng đá World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada trong chưa đầy một tháng nữa. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cam kết tung 100.000 nhân viên an ninh nhằm siết chặt bảo vệ sự kiện này.

Bạo lực băng nhóm gia tăng ở vùng núi Mexico

Tình trạng bạo lực gia tăng do một băng nhóm tội phạm đầy quyền lực gây ra ở vùng núi thuộc miền trung Mexico đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
