Xả súng tại Mexico trước thềm World Cup, 10 người thiệt mạng

Theo thông báo từ cơ quan chức năng bang Puebla, vụ xả súng xảy ra tại thành phố Tehuitzingo, cách thủ đô Mexico City khoảng 200 km về phía nam. Các nạn nhân bao gồm 6 nam, 3 nữ và một trẻ vị thành niên. Họ bị tấn công bởi “những cá nhân có vũ trang” tại khu dân cư, Al Jazeera đưa tin.

Truyền thông địa phương ghi nhận vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày 17.5 theo giờ địa phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Chín nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường với những vết thương do đạn bắn, một phụ nữ tử vong khi đang được đưa đến bệnh viện.

Xe của cảnh sát, Vệ binh quốc gia Mexico có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Tehuitzingo ngày 17.5

Đến thời điểm hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và động cơ vụ tấn công vẫn là một ẩn số.

"Theo giả thuyết ban đầu của chúng tôi, đây là một vụ việc liên quan đến tranh chấp gia đình", AFP dẫn lời công tố viên bang Puebla Idamis Pastor cho biết. Giới chức cho biết trong số các nạn nhân có 6 người là thành viên của một gia đình, còn lại là 4 công nhân.

Cảnh sát bang Puebla khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi phạm tội nào và cho biết đang thu thập thông tin tình báo để làm rõ động cơ của vụ tấn công.

Vụ xả súng trên đặt ra những lo ngại về công tác đảm bảo an ninh tại Mexico, trong bối cảnh nước này sẽ đồng đăng cai vòng chung kết giải bóng đá World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada trong chưa đầy một tháng nữa. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cam kết tung 100.000 nhân viên an ninh nhằm siết chặt bảo vệ sự kiện này.