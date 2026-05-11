Phát hiện 6 thi thể trong toa tàu hàng tại biên giới Mỹ - Mexico

Laredo là thành phố thuộc bang Texas ở miền nam Mỹ, giáp với thành phố Nuevo Laredo của Mexico. Sĩ quan thông tin Jose Espinoza của Sở Cảnh sát Laredo cho biết 6 thi thể được phát hiện trong toa tàu hàng tại Laredo vào chiều 10.5, theo CNN.

Đoàn tàu đi qua cây cầu biên giới Mexico - Mỹ tại bang Texas (Mỹ) hồi năm 2023 ẢNH: REUTERS

Chuyến tàu nói trên của hãng Union Pacific, công ty vận hành hoạt động vận tải đường sắt xuyên biên giới Mỹ - Mexico.

Reuters dẫn lời điều tra viên Joe Baeza của cảnh sát Laredo cho hay một nhân viên của Union Pacific đã phát hiện các nạn nhân trong đoàn tàu đang ở bãi. Cảnh sát và lính cứu hỏa được điều đến hiện trường và xác nhận toàn bộ 6 người đã tử vong.

Ông Espinoza nói chưa rõ quốc tịch, tình trạng di trú, giới tính, độ tuổi của những người tử vong. Ông gọi đây là vụ việc không may khi có quá nhiều người thiệt mạng.

Union Pacific thông báo đau buồn về vụ việc và đang làm việc chặt chẽ với lực lượng hành pháp để điều tra.

Theo CNN, nhiệt độ tại địa phương vào chiều 10.5 là từ 90 - 95 độ F, tương đương 32,2 - 35 độ C. Các quan chức vẫn chưa xác định những nạn nhân đã tử vong như thế nào và liệu nhiệt độ có phải là nguyên nhân hay không.

Các trường hợp phát hiện nhiều người tử vong trong toa tàu gần biên giới Mỹ - Mexico từng xảy ra trước đây và thường liên quan người nhập cư. Hồi năm 2022, 53 người được phát hiện tử vong trong một chiếc xe tải vô chủ với điều hòa bị hỏng tại ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas.