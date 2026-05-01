Bộ An ninh Nội địa Mỹ được cấp ngân sách sau đợt đóng cửa lịch sử

Vi Trân
01/05/2026 07:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng ký ban hành một dự luật để cấp ngân sách cho phần lớn Bộ An ninh Nội địa, chấm dứt đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử cơ quan này kéo dài 75 ngày.

Dự luật được Tổng thống Trump ký ban hành vào ngày 30.4 sau khi quốc hội thông qua, với sự nhượng bộ của đảng Cộng hòa và là chiến thắng cho đảng Dân chủ, theo AP.

Cụ thể, dự luật được Hạ viện thông qua bằng hình thức bỏ phiếu miệng vào chiều 30.4 nhưng không bao gồm ngân sách cho việc thực thi luật nhập cư liên bang gây tranh cãi.

Tổng thống Donald Trump ký ban hành một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 30.4

Hầu hết các cơ quan của bộ gồm Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA), Tuần duyên Mỹ, Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng... sẽ được cấp ngân sách, trong khi các nghị sĩ sẽ soạn dự luật khác trị giá 70 tỉ USD để rót ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Tuần tra biên giới.

Theo CNN, đây là bước lùi lớn của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khi ông phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ các thành viên ôn hòa trong đảng Cộng hòa.

Ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã bị khóa lại do chiến dịch trấn áp người nhập cư gây tranh cãi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, khiến một số công dân Mỹ thiệt mạng.

Bộ An ninh Nội địa đã không có nguồn kinh phí hoạt động kể từ ngày 14.2, gây khó khăn cho người lao động, mặc dù nhiều hoạt động thực thi luật nhập cư vẫn có thể diễn ra nhờ các nguồn tài trợ riêng biệt.

Đợt đóng cửa dài kỷ lục của Bộ An ninh Nội địa đã dẫn đến tình trạng hành khách xếp hàng dài tại các sân bay trên khắp cả nước do lực lượng an ninh sân bay nghỉ việc vì không được trả lương.

Tin liên quan

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa gần một tháng

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa gần một tháng

Thượng viện Mỹ ngày 12.3 lại một lần nữa không thông qua được dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), khi bộ này phải đóng cửa gần một tháng qua, theo Đài CBS.

Rủi ro chực chờ khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa

Ông Trump ra lệnh mới cho Bộ An ninh nội địa Mỹ giữa làn sóng biểu tình

