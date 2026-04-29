Thế giới

Hơn 1.100 nhân viên an ninh sân bay Mỹ nghỉ việc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/04/2026 06:00 GMT+7

Tờ POLITICO ngày 28.4 đưa tin có hơn 1.100 viên chức Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) đã nghỉ việc kể từ giữa tháng 2, thời điểm Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đóng cửa một phần. Tình trạng đóng cửa kéo dài khiến khoảng 50.000 nhân viên TSA phải làm việc không lương trong 6 tuần.

Việc thiếu nhân sự đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại nhiều sân bay, do TSA là lực lượng làm nhiệm vụ soi chiếu an ninh. Theo Reuters, có nơi hành khách đã phải chờ hơn 4 giờ để được kiểm tra an ninh. Số nhân sự TSA nghỉ việc đến nay đã tăng hơn gấp đôi so với con số 460 người hồi cuối tháng 3.

Hơn 1.100 nhân viên an ninh sân bay Mỹ nghỉ việc - Ảnh 1.

Khu vực kiểm tra an ninh ở sân bay Newark Tự Do bang New Jersey (Ảnh chụp ngày 25.4)

Ảnh: Hoàng Đình

Nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn bất đồng trong vấn đề cấp ngân sách cho DHS, cơ quan quản lý các nhân viên TSA. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 27.4 nói rằng dự luật ngân sách đã được Thượng viện thông qua sẽ cần sửa đổi để Hạ viện phê duyệt, báo hiệu tình trạng đóng cửa DHS sẽ kéo dài. 

Bộ trưởng An ninh nội địa Markwayne Mullin cho hay Tổng thống Donald Trump đã dùng sắc lệnh sử dụng quỹ khẩn cấp để duy trì việc trả lương cho nhân viên, thế nhưng nguồn tiền này sẽ cạn kiệt vào đầu tháng 5 nếu quốc hội Mỹ chưa thể đồng thuận dự luật ngân sách.

Giới chuyên gia cảnh báo làn sóng nhân viên TSA nghỉ việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác an ninh cho vòng chung kết World Cup 2026 sẽ khai mạc vào tháng 6 tới, khi nhu cầu đi lại tăng mạnh và nhân viên mới phải mất ít nhất 4 tháng đào tạo. Tình hình nhân sự tại TSA càng thêm phức tạp khi hồi đầu tháng 4, ông Trump đã đề xuất cắt giảm gần 10.000 nhân viên và tư nhân hóa phần lớn hoạt động của cơ quan này.

Mỹ không còn yêu cầu hành khách cởi giày tại cửa an ninh sân bay

Mỹ không còn yêu cầu hành khách cởi giày tại cửa an ninh sân bay

Lần đầu tiên sau gần 20 năm, hành khách tại các sân bay Mỹ sẽ không còn bị buộc phải cởi giày trước khi qua cửa soát an ninh theo chính sách mới vừa được thi hành từ hôm 8.7 (giờ Mỹ).

