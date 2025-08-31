An ninh sân bay bất ngờ về chất bột trắng trong hành lý của nữ người mẫu

Lực lượng an ninh kiểm tra hành lý của cô Madison ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEW YORK POST

Tờ New York Post ngày 31.8 dẫn lời một phụ nữ tại New York (Mỹ) cho biết cô bị lực lượng an ninh sân bay chặn lại sau khi bột bôi trơn cô mang theo bị nhầm là chất cấm và có thể gây nguy hiểm.

Hành khách Lana Madison (29 tuổi) cùng bạn trai mới đây đã bị thẩm vấn tại một sân bay ở Mexico City (Mexico), do lực lượng an ninh bị bối rối về "chất bột trắng" trong hành lý xách tay của cô.

"Nhiều người trong số họ vây quanh, chụp hình và cố gắng tìm hiểu đó là gì và tại sao chúng tôi lại có nó. Họ hoàn toàn lúng túng", cô kể.

"Họ giữ chúng tôi lại trong 30 phút. Tôi nghĩ họ đã phản ứng thái quá và cần bình tĩnh lại", theo cô Madison, một người mẫu.

Dù cô Madison không nói tiếng Tây Ban Nha, bạn trai cô có thể dịch lại và buộc phải diễn tả cách dùng của chất bột trắng đó. "Điều hài hước là anh ấy thật sự dùng cử chỉ tay trong không khí để minh họa nó có thể được dùng như thế nào", cô kể.

Cô Madison cho biết mình đã rút ra bài học sau sự việc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEW YORK POST

Sau đó, những nhân viên sân bay đỏ mặt khi nhận ra chất bột trắng trên không bị cấm, trong khi cô Madison không hề bối rối.

"Đó là một loại bột đậm đặc có chứa polyethene polymer - cùng thành phần có trong dung dịch làm bong bóng và công thức chất nhờn trong đồ chơi. Chúng tôi pha với nước để tạo độ trơn và dùng như chất bôi trơn", cô giải thích.

"Nó dễ mang theo hơn và một chai có thể pha được khoảng 11 lít chất bôi trơn", cô nói thêm.

Người mẫu này cho biết rằng họ được giữ lại chất bột trắng đó, sau khi lực lượng tại sân bay nhận ra rằng họ không phải là tội phạm.

Tuy nhiên, cô cho biết mình đã rút ra bài học và nói rằng trong tương lai cô sẽ chắc chắn để bột này trong hành lý ký gửi nhằm tránh những cuộc thẩm vấn ngoài ý muốn.