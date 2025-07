Mỹ không còn yêu cầu hành khách cởi giày tại cửa an ninh sân bay

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo về thay đổi trong rà soát an ninh sân bay tại phi trường Ronald Reagan Washington ở Arlington (bang Virginia) hôm 8.7

ảnh: afp

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã thông báo về thay đổi liên quan đến chính sách cởi giày ở cửa an ninh sân bay trong buổi họp báo tại sân bay Ronald Reagan Washington ở Arlington (bang Virginia), theo Hãng tin AFP hôm nay 9.7.

Việc yêu cầu hành khách cởi giày khi qua cửa kiểm tra an ninh được thực hiện từ năm 2006, tức 5 năm sau vụ bắt giữ "kẻ giấu bom trong giày" Richard Reid trên chuyến bay của Hãng American Airlines từ Paris (Pháp) đến Miami (bang Florida, Mỹ) vào tháng 12.2001.

"Trong 20 năm kể từ khi chính sách trên được thi hành, kỹ thuật kiểm tra an ninh của chúng ta đã đạt được thay đổi lớn. TSA (Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ) cũng thay đổi. Chúng ta hiện có cách tiếp cận đa tầng, toàn diện với sự tham gia của cả chính phủ về vấn đề an ninh", bà Noem cho biết.

Vì thế, bà cho rằng người Mỹ vừa có thể duy trì sự thân thiện và thuận tiện cho người dân nước này cũng như các du khách quốc tế, đồng thời vừa đảm bảo tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt cho các hành khách và lãnh thổ Mỹ.

Người tên Reid là thành viên của al-Qaeda đã bị các hành khách khác khống chế trong lúc tìm cách kích ngòi nổ giấu trong giày trên chuyến bay năm 2001. Reid đã nhận tội khủng bố và những tội danh khác, và hiện thụ án chung thân tại nhà tù an ninh tối đa của bang Colorado.

Sau thông tin từ Bộ trưởng Noem, TSA cũng ra thông báo về việc thay đổi trong chính sách kiểm tra giày hành khách khi qua cổng an ninh, và cho hay những biện pháp an ninh khác vẫn giữ nguyên.