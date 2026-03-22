Tỉ phú Elon Musk muốn trả lương cho nhân viên an ninh sân bay Mỹ

Động thái của ông Elon Musk được đưa ra trong bối cảnh giới lập pháp Mỹ chưa thống nhất được thỏa thuận cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), trong đó bao gồm lương cho các nhân viên TSA.

“Tôi muốn đề nghị trả lương cho nhân viên TSA trong thời gian bế tắc về ngân sách, vốn là điều đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của rất nhiều người Mỹ tại các sân bay trên khắp cả nước”, ông Musk viết trên mạng xã hội X ngày 21.3.

Nhân viên TSA tại sân bay quốc tế Ronald Reagan ở bang Virginia, Mỹ ngày 15.3 ẢNH: REUTERS

DHS đã đóng cửa từ giữa tháng 2 do bất đồng giữa nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa về gói ngân sách. Đảng Dân chủ muốn cải tổ các cơ quan thực thi nhập cư trong DHS như điều kiện để thông qua ngân sách nhưng phe Cộng hòa phản đối.

Bế tắc trong vấn đề ngân sách đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), lực lượng làm nhiệm vụ soi chiếu và kiểm tra an ninh hàng không. Các nhân viên TSA được xếp vào diện "lao động thiết yếu", do đó bắt buộc phải đi làm, thế nhưng hiện không được nhận lương. Fox News đưa tin nhiều nhân viên TSA vắng mặt tại một số sân bay ở Mỹ. Tình trạng thiếu nhân viên soi chiếu khiến thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài nhiều giờ.

Hiện chưa rõ ông Musk sẽ trả lương cho TSA ra sao và quy định pháp lý có cho phép cá nhân bên ngoài trả lương cho nhân viên liên bang hay không.

Những thùng thực phẩm quyên góp cho nhân viên TSA bị chậm lương tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở bang Washington, Mỹ ngày 20.3 ẢNH: REUTERS

Reuters ngày 21.3 tiết lộ tại một số sân bay đã tổ chức các chiến dịch quyên góp tiền, thực phẩm cho các nhân viên soi chiếu an ninh. Nhiều nhân viên TSA gặp khó khăn trong đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 43 ngày hồi năm ngoái, chưa kịp giải quyết ổn thỏa thì tiếp tục bị chậm lương.

Theo thống kê từ DHS, đã có ít nhất 366 nhân viên TSA nghỉ việc kể từ đợt đóng cửa từ tháng 2. Các quan chức cảnh báo rằng một số sân bay nhỏ có thể phải tạm dừng hoạt động do thiếu nhân viên soi chiếu.