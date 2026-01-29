Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đặc vụ bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis bị đình chỉ công tác

Vi Trân
Vi Trân
29/01/2026 09:16 GMT+7

Hai đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota) đã bị đình chỉ công tác giữa những căng thẳng sau vụ nổ súng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 28.1 thông báo hai đặc vụ bắn chết công dân Mỹ Alex Pretti trong vụ đụng độ hôm 24.1 tại Minneapolis đã bị đình chỉ công tác ngay ngày hôm đó, theo tờ The Guardian.

Đặc vụ bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis: Diễn biến căng thẳng mới nhất 2026 - Ảnh 1.

Đặc vụ liên bang trong vụ nổ súng làm công dân Alex Pretti thiệt mạng tại Minneapolis

ẢNH: REUTERS

DHS nói rằng đây là quy trình thông thường của cơ quan khi đặc vụ liên quan vụ nổ súng chết người. Ông Pretti là công dân Mỹ thứ 2 tại Minneapolis bị đặc vụ liên bang bắn chết trong chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép của chính quyền liên bang tại thành phố nhiều tuần qua.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng ông Pretti là người nguy hiểm, mang theo súng khi tiếp cận đặc vụ liên bang. Tuy nhiên, video hiện trường cho thấy nạn nhân không chạm tay vào khẩu súng được giắt trong lưng quần và món vũ khí đã bị các đặc vụ tước đi trước khi ông bị bắn. Cảnh sát cho biết ông Pretti có giấy phép sở hữu và mang súng hợp pháp.

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân có bị truy tố không?

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller gây tranh cãi khi mô tả ông Pretti là "sát nhân" nhưng sau đó nói rằng các đặc vụ có thể đã không tuân thủ quy trình trước khi nổ súng. Tổng thống Trump không đồng tình với cách dùng từ sát nhân của trợ lý nhưng chỉ trích ông Pretti, cho rằng người này không nên mang theo súng.

Các vụ nổ súng đã làm dậy sóng chính trường Mỹ và nhiều nghị sĩ kêu gọi Bộ trưởng DHS Kristi Noem từ chức hoặc sẽ bị luận tội. Tổng thống Trump đã phải xuống nước một phần khi nói có thể rút bớt lực lượng khỏi thành phố và ra lệnh điều tra rõ ràng.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo ngày 28.1 cảnh báo Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đang "đùa với lửa" vì tuyên bố thành phố sẽ không hợp tác với các đặc vụ liên bang trong việc thực thi luật di trú, theo Reuters. Đáp lại, ông Frey nói rằng công việc của lực lượng cảnh sát địa phương là giúp người dân an toàn, không phải thi hành luật di trú liên bang.

