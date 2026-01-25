Đặc vụ liên bang bắn chết thêm công dân Mỹ ở Minnesota

Cảnh tượng đụng độ giữa cảnh sát và dân thường tại hiện trường vụ bắn chết công dân Mỹ ở thành phố Minneapolis (bang Minnesota) hôm 24.1 ảnh: reuters

Trong vụ bắn chết công dân Mỹ mới nhất ở Minnesota, Reuters hôm nay 25.1 dẫn thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận một đặc vụ liên bang thuộc lực lượng tuần tra biên giới đã nổ súng tự vệ về phía một người đàn ông bị cho là chống lại nỗ lực tước vũ khí của phía lực lượng chức năng.

Cụ thể, ông Gregory Bovino, một quan chức thuộc lực lượng này đang phụ trách chiến dịch tại Minneapolis, nói rằng người đàn ông có vẻ như tìm cách gây hại cho các đặc vụ. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra biên giới không cung cấp chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, giới lãnh đạo địa phương đặt nghi vấn về thông tin trên, đồng thời yêu cầu Tổng thống Donald Trump lập tức rút về 3.000 đặc vụ được đưa đến thành phố nhằm trấn áp người nhập cư.

"Tôi đã xem đoạn clip từ nhiều góc độ và thật đáng kinh tởm", Thống đốc Minnesota Tim Walz nhấn mạnh, thêm rằng chính quyền liên bang không đáng tin để dẫn dắt cuộc điều tra này, mà phía tiểu bang sẽ xử lý.

Đặc vụ Mỹ gây tranh cãi sau vụ vào nhà bắt người tại Minnesota

Sau đó, các quan chức Minnesota thông báo đội ngũ điều tra của bang đã bị ngăn không được phép tiếp cận hiện trường.

Truyền thông địa phương xác định nạn nhân là ông Alex Pretti, 37 tuổi, y tá làm việc trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tại thành phố.

Trong đoạn video do người dân ghi lại và được Reuters xác minh, nhiều đặc vụ đã vật lộn với ông Pretti trên mặt đất, dường như có hành động đánh ông trước khi nổ súng, và sau đó thêm nhiều tiếng súng vang lên.

Giám đốc cảnh sát Minneapolis Brian O'Hara thông tin người bị bắn chết có giấy phép sở hữu súng và không có tiền án, tiền sự ngoại trừ một số lần vi phạm giao thông.

Vụ nổ súng kéo theo hàng trăm người biểu tình đổ về nơi ông Pretti bị giết để đối đầu với các đặc vụ mang vũ khí. Lực lượng này đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng đối phó người biểu tình.

Trước đó, một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắn chết một công dân Mỹ tên Renee Nicole Good (37 tuổi) hôm 7.1.