Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đặc vụ liên bang bắn chết thêm công dân Mỹ ở Minnesota

Thụy Miên
Thụy Miên
25/01/2026 06:59 GMT+7

Lần thứ hai trong tháng 1, các đặc vụ di trú liên bang Mỹ đã bắn chết công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota) hôm 24.1, dẫn đến phản ứng phẫn nộ của người dân và giới lãnh đạo địa phương.

Đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ ở Minnesota gây phẫn nộ trong dư luận - Ảnh 1.

Cảnh tượng đụng độ giữa cảnh sát và dân thường tại hiện trường vụ bắn chết công dân Mỹ ở thành phố Minneapolis (bang Minnesota) hôm 24.1

ảnh: reuters

Trong vụ bắn chết công dân Mỹ mới nhất ở Minnesota, Reuters hôm nay 25.1 dẫn thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận một đặc vụ liên bang thuộc lực lượng tuần tra biên giới đã nổ súng tự vệ về phía một người đàn ông bị cho là chống lại nỗ lực tước vũ khí của phía lực lượng chức năng.

Cụ thể, ông Gregory Bovino, một quan chức thuộc lực lượng này đang phụ trách chiến dịch tại Minneapolis, nói rằng người đàn ông có vẻ như tìm cách gây hại cho các đặc vụ. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra biên giới không cung cấp chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, giới lãnh đạo địa phương đặt nghi vấn về thông tin trên, đồng thời yêu cầu Tổng thống Donald Trump lập tức rút về 3.000 đặc vụ được đưa đến thành phố nhằm trấn áp người nhập cư.

"Tôi đã xem đoạn clip từ nhiều góc độ và thật đáng kinh tởm", Thống đốc Minnesota Tim Walz nhấn mạnh, thêm rằng chính quyền liên bang không đáng tin để dẫn dắt cuộc điều tra này, mà phía tiểu bang sẽ xử lý.

Đặc vụ Mỹ gây tranh cãi sau vụ vào nhà bắt người tại Minnesota

Sau đó, các quan chức Minnesota thông báo đội ngũ điều tra của bang đã bị ngăn không được phép tiếp cận hiện trường.

Truyền thông địa phương xác định nạn nhân là ông Alex Pretti, 37 tuổi, y tá làm việc trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tại thành phố.

Trong đoạn video do người dân ghi lại và được Reuters xác minh, nhiều đặc vụ đã vật lộn với ông Pretti trên mặt đất, dường như có hành động đánh ông trước khi nổ súng, và sau đó thêm nhiều tiếng súng vang lên.

Giám đốc cảnh sát Minneapolis Brian O'Hara thông tin người bị bắn chết có giấy phép sở hữu súng và không có tiền án, tiền sự ngoại trừ một số lần vi phạm giao thông.

Vụ nổ súng kéo theo hàng trăm người biểu tình đổ về nơi ông Pretti bị giết để đối đầu với các đặc vụ mang vũ khí. Lực lượng này đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng đối phó người biểu tình.

Trước đó, một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắn chết một công dân Mỹ tên Renee Nicole Good (37 tuổi) hôm 7.1.

Tin liên quan

Đặc vụ Mỹ gây tranh cãi sau vụ vào nhà bắt người tại Minnesota

Đặc vụ Mỹ gây tranh cãi sau vụ vào nhà bắt người tại Minnesota

Các đặc vụ Mỹ đã xông vào nhà và bắt một người đàn ông tại bang Minnesota trong khi người này chỉ mặc chiếc quần đùi giữa trời lạnh âm độ.

Căng thẳng sau vụ ICE bắn chết người ở Minnesota

Lầu Năm Góc chuẩn bị điều quân đến Minnesota

Khám phá thêm chủ đề

bắn chết công dân Mỹ đặc vụ liên bang Minnesota chiến dịch trấn áp nhập cư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận