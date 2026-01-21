Đặc vụ Mỹ gây tranh cãi sau vụ vào nhà bắt người tại Minnesota

Vụ bắt người xảy ra giữa bối cảnh căng thẳng liên quan chiến dịch truy bắt người nhập cư trái phép của lực lượng hành pháp liên bang tại Minnesota vài tuần qua. Hôm 18.1, các đặc vụ liên bang thuộc Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã xông vào một ngôi nhà tại thành phố Saint Paul, bang Minnesota và bắt giữ một người đàn ông.

Lực lượng hành pháp bắt giữ ông ChongLy Thao khỏi nhà tại thành phố Saint Paul, bang Minnesota ngày 18.1 ẢNH: REUTERS

Người bị bắt là ông ChongLy "Scott" Thao (56 tuổi), là người dân tộc Hmong được sinh ra tại Lào và đã trở thành công dân Mỹ vào năm 1991.

Kể lại với Reuters ngày 19.1, ông Thao cho biết lúc đó đang ngồi hát karaoke trong nhà thì nghe tiếng động lớn ở cửa. Cả gia đình chạy vào phòng ngủ trốn và các đặc vụ liên bang xông vào với súng ống đầy đủ.

Các đặc vụ và cảnh sát xông vào nhà ông ChongLy Thao ẢNH: REUTERS

Trong lúc đang tìm thẻ căn cước, ông bị còng tay và áp giải ra ngoài trời tuyết khi chỉ mặc chiếc quần đùi và mang đôi dép. Người đàn ông cho biết đã chụp vội chiếc chăn của cháu nội trên đi-văng để che đỡ. Nhiệt độ cao nhất tại Saint Paul trong ngày 18.1 là âm 10 độ C.

Sau khi lấy dấu vân tay và chụp ảnh trong xe, các đặc vụ thả ông Thao mà không có lời giải thích hay xin lỗi nào. Gia đình ông phát tuyên bố gọi vụ việc này là "không cần thiết, gây nhục nhã và tổn thương sâu sắc".

Người đàn ông bị bắt đi khi trên mình chỉ mặc chiếc quần đùi giữa trời lạnh âm độ ẢNH: REUTERS

Bộ An ninh Nội địa Mỹ sau đó nói rằng các sĩ quan đang điều tra 2 đối tượng phạm tội tình dục tại căn nhà nói trên. Bộ giải thích rằng một công dân Mỹ sống tại địa chỉ đó đã không hợp tác trong việc lấy dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt nên bị bắt.

"Ông ta trùng khớp với miêu tả về các đối tượng. Cũng như các cơ quan hành pháp khác, việc tạm giữ mọi người trong nhà để đảm bảo an toàn của công chúng và lực lượng hành pháp trong một chiến dịch là quy trình tiêu chuẩn", người phát ngôn Tricia McLaughlin của Bộ An ninh Nội địa tuyên bố.

Ông ChongLy Thao chụp ảnh tại nhà một ngày sau vụ bắt giữ ẢNH: REUTERS

Bộ đã đăng tải lên mạng hình ảnh truy nã 2 người bị nhắm đến trong cuộc điều tra, miêu tả họ là người nhập cư bất hợp pháp, phạm tội hình sự và là đối tượng phải trục xuất. Reuters dẫn nguồn tin cho biết một trong hai đối tượng là chồng cũ của một thành viên gia đình ông Thao và từng sống tại ngôi nhà này.

Thị trưởng Saint Paul Kaohly Her, bạn của gia đình ông Thao, nói với tờ Minnesota Star Tribune rằng Bộ An ninh Nội địa tìm 2 kẻ phạm tội tình dục nhưng người đó không còn sống ở đó nữa.

"Tôi vô cùng phẫn nộ về điều đã xảy ra nhưng càng phẫn nộ hơn khi biết được lý do mà họ đưa ra để biện minh cho điều họ đã làm", bà Her nói với tờ báo.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai khoảng 3.000 sĩ quan đến khu vực thành phố Minneapolis tại Minnesota nhưng chiến dịch truy bắt người nhập cư bất hợp pháp tại đây đang gây tranh cãi vì cách thức thực thi pháp luật của lực lượng chức năng.