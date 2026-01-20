Lầu Năm Góc chuẩn bị điều quân đến Minnesota

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Tổng thống Donald Trump có thể kích hoạt đạo luật cho phép điều quân đội đến Minnesota để hỗ trợ truy bắt người nhập cư.

Các nguồn tin cho biết quân nhân từ 2 tiểu đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn dù số 11 của lục quân Mỹ đã nhận lệnh chuẩn bị triển khai. Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell không phủ nhận việc có lệnh chuẩn bị lực lượng, và cho biết: "Quân đội luôn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của tổng tư lệnh nếu được triệu tập".

Ông Trump dọa dùng ‘Đạo luật chống nổi loạn’ ở Minnesota

Tuần trước, ông Trump dọa sẽ viện dẫn đạo luật Chống nổi loạn năm 1807 nếu giới chức tiểu bang Minnesota không hợp tác với chính quyền liên bang để kiểm soát việc những người biểu tình đụng độ với quan chức Cơ quan Hải quan và di trú (ICE). Đạo luật này cho phép ông Trump điều động binh sĩ và trao cho quân đội quyền thực thi pháp luật dân sự - điều vốn bị hạn chế nghiêm ngặt. Thị trưởng TP.Minneapolis (Minnesota) Jacob Frey ngày 18.1 khẳng định ý tưởng điều quân đội kiểm soát biểu tình là hành động vi hiến. Ông lưu ý người dân thành phố đang biểu tình ôn hòa theo Tu chính án thứ nhất.

Lực lượng liên bang khống chế người tham gia biểu tình ở Minneapolis ngày 17.1 Ảnh: AP

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem ngày 18.1 đã có buổi phỏng vấn căng thẳng với Đài CBS về tình hình nhập cư. Khi được hỏi về cơ sở để chính quyền liên bang truy bắt hàng loạt người nhập cư, bà Noem tuyên bố khoảng 70% người bị bắt đã phạm tội hoặc bị cáo buộc tội bạo lực, trong khi người dẫn chương trình Margaret Brennan dẫn các dữ liệu do DHS công bố để phủ nhận con số trên. Bà Noem còn chỉ trích việc công chúng đang cố truy tìm thông tin cá nhân của các sĩ quan, đặc biệt là ông Jonathan Ross - đặc vụ ICE đã nổ súng bắn chết bà Renee Good ở Minneapolis ngày 7.1, vụ việc khiến làn sóng biểu tình phản đối lực lượng ICE lan rộng.

Các chính sách siết chặt người nhập cư của chính quyền Mỹ đã nhận những phản ứng trái chiều. Theo thăm dò mới nhất của Hãng AP-NORC ngày 11.1, chỉ 38% trong số hơn 1.100 người Mỹ được hỏi ủng hộ hành động thực thi luật nhập cư của chính quyền nhiệm kỳ 2 của ông Trump, so với mức cao nhất 49% đầu tháng 5.2025. Khảo sát của Reuters ngày 15.1 chỉ ra có 38% người ủng hộ chính sách nhập cư của chính phủ đương nhiệm, trong khi tỷ lệ ủng hộ trong khảo sát của Fox News hồi cuối năm 2025 ở cùng lĩnh vực là 45%.

Theo tờ The Hill, nhập cư còn là chủ đề nóng được dự báo mang nhiều tác động đến kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ năm nay. Do đó, một số thành viên đảng Cộng hòa vẫn tỏ ra thận trọng trong phát ngôn và theo sát hành động của đặc vụ liên bang, trong khi phe Dân chủ hướng sự chỉ trích đến ông Trump và đảng đối lập.



