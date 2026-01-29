Ông Trump bảo vệ Bộ trưởng Noem trước áp lực luận tội

Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gồm ông Thom Tillis và bà Lisa Murkowski cũng cho rằng bà Noem nên thôi chức.

Làn sóng phản đối nổi lên liên quan chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp của chính quyền liên bang tại nhiều thành phố và tiểu bang do các chính trị gia Dân chủ kiểm soát. Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra khi Bộ An ninh nội địa cáo buộc 2 công dân Mỹ bị thiệt mạng tại TP.Minneapolis (bang Minnesota) là những người tấn công khiến các đặc vụ liên bang nổ súng, trái với hình ảnh tại hiện trường.

Điện đàm với thống đốc Minnesota, ông Trump có xuống thang?

Tổng thống Trump tìm cách hạ nhiệt khi tuyên bố có thể rút bớt lực lượng khỏi Minneapolis. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ khi được hỏi liệu bà Noem có nên từ chức hay không, sau khi đặc vụ liên bang bắn chết ông Alex Pretti tại Minneapolis hôm 24.1 khi ông này phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư.