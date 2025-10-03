Kẻ bắn chết cựu chính trị gia đối lập Campuchia bị Thái Lan tuyên tù chung thân

Ông Lim Kimya (73 tuổi), cựu nghị sĩ thuộc đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã bị giải thể, bị tay súng Ekkalak Paenoi bắn chết vào ngày 7.1 khi ông đến thủ đô Bangkok bằng xe buýt từ Campuchia cùng với người vợ mang quốc tịch Pháp của ông là bà Anne-Marie Lim. Ông Lim cũng mang quốc tịch Pháp.

Ekkalak Paenoi (giữa), nghi phạm trong vụ sát hại cựu chính trị gia đối lập Campuchia Lim Kimya, bị áp giải lên xe cảnh sát ở Bangkok vào ngày 13.1 Ảnh: AFP

Một ngày sau vụ nổ súng, Ekkalak đã bị bắt tại Campuchia và sau đó bị giao cho giới chức Thái Lan. Ekkalak có nguy cơ phải đối mặt với án tử hình tại Thái Lan vì tội giết người có chủ đích, nhưng một thẩm phán hôm nay nói rằng tòa án ở Bangkok đã giảm án cho Ekkalak xuống tù chung thân sau khi thủ phạm thú nhận, theo AFP.

Phiên tòa xét xử Ekkalak bắt đầu hôm 30.9 với việc thẩm vấn các nhân chứng, trong đó có cả bà Lim. "Anne-Marie có lẽ hài lòng với phán quyết hôm nay, nhưng bà ấy vẫn đang đặt câu hỏi về kẻ đã ra lệnh gây án", luật sư Nadhthasiri Bergman của bà Lim nói với các phóng viên bên ngoài tòa án hôm nay.

Luật sư Bergman cho hay họ biết còn có nghi phạm ở Campuchia, và chính phủ Thái Lan "có thể giúp thúc đẩy quá trình dẫn độ để đưa họ ra trước công lý".

Thẩm phán không cung cấp chi tiết về động cơ của kẻ giết người hoặc kẻ chủ mưu có thể đứng sau vụ sát hại ông Lim.

Tòa án ở Bangkok hôm nay cũng bác bỏ các cáo buộc đối với bị cáo thứ hai, công dân Thái Lan tên Chakrit Buakhil. Người này bị cáo buộc lái xe đưa Ekkalak đến biên giới Campuchia sau vụ nổ súng. Luật sư của Chakrit là Natchapong Moosakopas lập luận Chakrit "chỉ là một tài xế và không biết chuyện gì đang xảy ra".

Một số phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin Ekkalak đã được trả 60.000 baht (49 triệu đồng) cho vụ bắn chết ông Lim, nhưng cảnh sát khẳng định Ekkalak khai nhận không nhận tiền công mà chỉ nhận việc "để trả ơn", theo AFP.

Cảnh sát Thái Lan hồi tháng 1 thông báo họ cũng đang tìm cách bắt giữ một công dân Campuchia được cho là đứng sau vụ sát hại ông Lim. Cảnh sát Thái Lan đã xác định được hai nghi phạm người Campuchia, gồm Ly Ratanakrasksmey, bị cáo buộc đã chiêu mộ tay súng Ekkalak, và Pich Kimsrin, người được cho là người theo dõi và đã ở trên xe buýt cùng với nạn nhân.

Vài ngày sau vụ ám sát, sau khi truyền thông đưa tin Ratanakrasksmey là cựu cố vấn của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã ra tuyên bố rằng Ratanakrasksmey đã bị sa thải vào tháng 3.2024. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc, theo AFP.