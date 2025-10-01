Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Sĩ quan cảnh sát Campuchia bị bắt vì nhận hối lộ từ một người Thái Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
01/10/2025 19:46 GMT+7

Trung tá Vorn Veasna, cựu Phó Cảnh sát trưởng huyện Bavel ở Campuchia, đã nhận hối lộ 774.000 USD từ một người Thái Lan bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo trực tuyến, theo Đơn vị Chống tham nhũng của Campuchia.

Tờ Khmer Times hôm nay 1.10 trích dẫn một báo cáo từ Đơn vị Chống tham nhũng (ACU) của Campuchia cho hay trung tá Vorn Veasna, cựu Phó cảnh sát trưởng huyện Bavel ở Campuchia, đã nhận 774.000 USD (hơn 20 tỉ đồng) từ một người Thái Lan bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo trực tuyến để đổi lấy việc thả 43 công dân Thái Lan bị bắt tại thành phố Poipet (Campuchia) hồi tháng 5 và ngăn chặn việc trục xuất họ.

- Ảnh 1.

Trung tá Vorn Veasna từng giữ chức Phó cảnh sát trưởng huyện Bavel ở Campuchia

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

ACU phát hiện rằng 5 người khác cũng đồng lõa trong việc thả những người bị giam giữ. Đó là cựu sĩ quan quân đội Taing Samnang, cựu sĩ quan cảnh sát Heng Sokna, cựu sĩ quan cảnh sát Mony Sokdaro, người bị cáo buộc chủ mưu Ovararint Rawi, và Sriphan Suparp (doanh nhân người Thái Lan). Giới chức Campuchia đang truy lùng Rawi và Suparp.

Vào ngày 2.5, giới chức Campuchia đã bắt giữ 43 người Thái Lan trong cuộc đột kích vào một căn hộ chung cư ở thành phố Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey, theo Khmer Times.

Sau khi 43 người Thái Lan nói trên bị bắt giữ, Rawi đã ra lệnh cho Suparp làm việc với trung tướng Veasna để những nhân viên người Thái Lan đó của mình được thả, theo báo cáo từ ACU. Khi đó, ông Veasna còn giữ chức Phó cảnh sát trưởng huyện Bavel và là bạn của Rawi.

Rawi đã đưa khoản tiền hối lộ 774.000 USD cho ông Veasna để mua chuộc các sĩ quan cảnh sát cấp cao khác.

"Sau khi nhận được 774.000 USD từ Ovararint Rawi, Veasna đã liên lạc với những người bạn thân của mình là Taing Samnang, Heng Sokna và Mony Sokdaro để trực tiếp làm việc với những sĩ quan cảnh sát cấp cao có liên quan phụ trách vụ án nhằm trả tự do cho 43 công dân Thái Lan", ACU viết trong báo cáo, theo Khmer Times.

Chuẩn tướng cảnh sát Campuchia Sambath Kosal bị bắt liên quan những tranh cãi quanh việc vợ ông mượn tiền một nữ doanh nhân nhưng không trả, dẫn đến việc chủ nợ gây áp lực phi pháp và bị tuyên án tù.

