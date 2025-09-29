Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Hun Sen cam kết xây 500 ngôi nhà cho các cựu chiến binh Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
29/09/2025 15:23 GMT+7

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hôm nay 29.9 tuyên bố rằng ông và vợ mình sẽ tài trợ xây dựng 100 ngôi nhà mới mỗi năm cho các cựu chiến binh trong vòng 5 năm, theo Khmer Times.

"Vợ chồng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà cho các cựu chiến binh mỗi năm trong vòng 5 năm, cho đến năm 2030, khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, cũng đang giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Campuchia, phát biểu tại lễ bế mạc đại hội của hội này, theo tờ Khmer Times.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại đại hội của Hội Cựu chiến binh Campuchia ngày 29.9

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Ông Hun Sen nói rằng trong 5 năm tới, ông sẽ hỗ trợ xây dựng 500 ngôi nhà cho các cựu chiến binh, bắt đầu với 100 ngôi nhà trong năm nay và tiếp tục xây thêm 100 ngôi nhà mỗi năm cho đến năm 2030. Ông cho biết thêm sau năm 2030, chương trình xây dựng nhà mới cho các cựu chiến binh này sẽ được xem xét lại có thể tiếp tục hay không.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Hội Cựu chiến binh và Người về hưu Campuchia nên tiếp tục xây dựng nhà cho các cựu chiến binh và người về hưu có đất. Ông chỉ ra rằng dự án này đang hoạt động tốt.

Cũng tại đại hội nói trên, ông Hun Sen thông báo Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phê duyệt việc tăng gấp đôi ngân sách hằng năm dành cho cựu chiến binh từ 4 tỉ riel lên 8 tỉ riel (gần 53 tỉ đồng), bắt đầu từ năm 2026, theo cổng thông tin Fresh News. Ông Hun Sen giải thích rằng quyết định của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc tăng gấp đôi ngân sách dành cho Hội Cựu chiến binh là một đóng góp bổ sung nhằm giảm bớt gánh nặng cho ban lãnh đạo của hội.

Tin liên quan

Ông Hun Sen tuyên bố còn khỏe mạnh, sẵn sàng ra tiền tuyến nếu cần

Ông Hun Sen tuyên bố còn khỏe mạnh, sẵn sàng ra tiền tuyến nếu cần

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định ông vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng chỉ huy binh sĩ hoặc ra tiền tuyến nếu cần thiết, theo cổng thông tin Fresh News.

Khám phá thêm chủ đề

Hun Sen campuchia Cựu chiến binh Hun Manet
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận