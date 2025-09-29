Ông Hun Sen cam kết xây 500 ngôi nhà cho các cựu chiến binh Campuchia

"Vợ chồng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà cho các cựu chiến binh mỗi năm trong vòng 5 năm, cho đến năm 2030, khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, cũng đang giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Campuchia, phát biểu tại lễ bế mạc đại hội của hội này, theo tờ Khmer Times.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại đại hội của Hội Cựu chiến binh Campuchia ngày 29.9 Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Ông Hun Sen nói rằng trong 5 năm tới, ông sẽ hỗ trợ xây dựng 500 ngôi nhà cho các cựu chiến binh, bắt đầu với 100 ngôi nhà trong năm nay và tiếp tục xây thêm 100 ngôi nhà mỗi năm cho đến năm 2030. Ông cho biết thêm sau năm 2030, chương trình xây dựng nhà mới cho các cựu chiến binh này sẽ được xem xét lại có thể tiếp tục hay không.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Hội Cựu chiến binh và Người về hưu Campuchia nên tiếp tục xây dựng nhà cho các cựu chiến binh và người về hưu có đất. Ông chỉ ra rằng dự án này đang hoạt động tốt.

Cũng tại đại hội nói trên, ông Hun Sen thông báo Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phê duyệt việc tăng gấp đôi ngân sách hằng năm dành cho cựu chiến binh từ 4 tỉ riel lên 8 tỉ riel (gần 53 tỉ đồng), bắt đầu từ năm 2026, theo cổng thông tin Fresh News. Ông Hun Sen giải thích rằng quyết định của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc tăng gấp đôi ngân sách dành cho Hội Cựu chiến binh là một đóng góp bổ sung nhằm giảm bớt gánh nặng cho ban lãnh đạo của hội.