Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhà Trắng xoa dịu khủng hoảng tại Minneapolis

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/01/2026 05:06 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bày tỏ sẵn sàng hợp tác với giới chức TP.Minneapolis (bang Minnesota) để hạ nhiệt căng thẳng, sau liên tiếp 2 vụ bắn chết người khi thực thi chiến dịch truy quét nhập cư.

Ông Trump hạ giọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.1 cho biết đã điện đàm với Thống đốc Minnesota Tim Walz, sau đó đã gọi cho Thị trưởng Jacob Frey của TP.Minneapolis. Viết trên mạng xã hội, ông Trump nêu rằng đã có cuộc trao đổi rất tốt với các quan chức địa phương, và dường như "có chung lập trường với ông Walz".

So với trước đây, khi ông Walz lẫn ông Frey thường xuyên "đấu khẩu" với Tổng thống Trump về tình hình tại Minneapolis, tuyên bố mới nhất của ông Trump đã phát đi tín hiệu hòa giải. Đây được xem là nỗ lực xoa dịu dư luận, khi làn sóng chỉ trích chiến dịch truy bắt người nhập cư ngày càng gay gắt sau vụ lực lượng thực thi pháp luật bắn chết người thứ hai tại Minneapolis, AFP đưa tin.

Điện đàm với thống đốc Minnesota, ông Trump có xuống thang?

"Dù cho xuất phát từ nguyên nhân nào - vấn đề đạo đức, hình ảnh, hay số liệu thăm dò - rõ ràng giọng điệu đã thay đổi và mang tính hợp tác hơn", ông Walz nói sau cuộc điện đàm Tổng thống Trump.

Theo Đài CNN, Thống đốc Minnesota cho biết ông Trump đồng ý cân nhắc giảm số đặc vụ hoạt động ở tiểu bang. Thị trưởng Jacob Frey nói rằng lãnh đạo Mỹ đã nhất trí quan điểm tình hình hiện tại không thể kéo dài. Ông Frey cũng tiết lộ một số đặc vụ liên bang sẽ bắt đầu rút khỏi thành phố từ ngày 28.1, dù không nêu chi tiết.

Nhà Trắng tìm cách xoa dịu khủng hoảng Minneapolis trong bối cảnh bạo lực gia tăng - Ảnh 1.

Các đặc vụ liên bang Mỹ giải tán người biểu tình ở TP.Minneapolis ngày 25.1

ẢNH: AP

Chủ nhân Nhà Trắng cũng thông báo sẽ điều cố vấn về chính sách di trú Tom Homan đến Minnesota để quản lý hoạt động thực địa của Cơ quan Hải quan và di trú Mỹ (ICE). Ông Homan sẽ thay mặt chính phủ làm việc với lãnh đạo địa phương, cũng như tổ chức lại hoạt động truy bắt người nhập cư của lực lượng liên bang tại Minnesota, thay cho chỉ huy lực lượng Tuần tra biên giới Gregory Bovino, người sẽ rời nhiệm vụ ở bang này. Theo trang Axios, ông Homan là người ưu tiên khoanh vùng nghi phạm, truy bắt những người bị coi là tội phạm và mối đe dọa an ninh quốc gia, thay vì cách tiếp cận bắt người quy mô lớn như hiện nay.

Xử lý biến số

Hai vụ bắn chết công dân Mỹ xảy ra liên tiếp (bà Renee Good vào ngày 7.1, ông Alex Pretti ngày 24.1) ở Minneapolis là những diễn biến không lường trước, gây xáo trộn nội bộ chính trị Mỹ. Đảng Cộng hòa được cho là bên chịu sức ép lớn hơn và đang thận trọng trong phát ngôn, nhằm tránh gây phẫn nộ cho dư luận nhưng cũng không thể hạ uy tín chính quyền ông Trump. Trong khi đó, đảng Dân chủ tại quốc hội đe dọa chặn dự thảo ngân sách chính phủ, nếu không có cải cách đối với các cơ quan thực thi nhập cư.

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân có bị truy tố không?

Phát biểu tại họp báo ngày 26.1, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Tổng thống Trump không muốn thấy người dân bị thương hay thiệt mạng trên đường phố Mỹ, nhưng sẽ không khoan nhượng trong nỗ lực truy quét nhập cư.

Theo The Hill, một số nhân vật quan trọng của đảng Cộng hòa như Thống đốc bang Texas Greg Abbott và Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ James Comer là những người hiếm khi chỉ trích ông Trump, nhưng rồi đã phải lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ lựa lời để hạ nhiệt tình hình. Một số nghị sĩ Cộng hòa đã đề nghị điều tra kỹ lưỡng vụ bắn chết ông Alex Pretti.

Hãng AP ngày 27.1 cho hay giới quan sát nhận định nếu chính phủ để làn sóng phản đối do khủng hoảng ở Minneapolis tiếp diễn, đảng Cộng hòa sẽ gặp khó khăn khi vận động bầu cử giữa kỳ, với kịch bản vấn đề nhập cư sẽ phủ bóng các vấn đề kinh tế, chăm sóc sức khỏe. Thực tế, ứng viên Cộng hòa Chris Madel đang tranh cử chức thống đốc Minnesota ngày 26.1 đã tuyên bố rút lui sau những diễn biến bạo lực gần đây của lực lượng liên bang.

Tin liên quan

Chính sách siết nhập cư của Nhà Trắng gặp khó

Chính sách siết nhập cư của Nhà Trắng gặp khó

Tại Mỹ, các bang Minnesota và Illinois kiện chính quyền liên bang, còn bang New Jersey thông qua dự luật hạn chế hoạt động của lực lượng liên bang về nhập cư.

Tương lai Greenland bất định sau cuộc gặp tại Nhà Trắng

Nhà Trắng chuẩn bị công bố Hội đồng Hòa bình

Khám phá thêm chủ đề

Nhà Trắng khủng hoảng MINNEAPOLIS Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận