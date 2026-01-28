Nhà Trắng xoa dịu khủng hoảng tại Minneapolis

Ông Trump hạ giọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.1 cho biết đã điện đàm với Thống đốc Minnesota Tim Walz, sau đó đã gọi cho Thị trưởng Jacob Frey của TP.Minneapolis. Viết trên mạng xã hội, ông Trump nêu rằng đã có cuộc trao đổi rất tốt với các quan chức địa phương, và dường như "có chung lập trường với ông Walz".

So với trước đây, khi ông Walz lẫn ông Frey thường xuyên "đấu khẩu" với Tổng thống Trump về tình hình tại Minneapolis, tuyên bố mới nhất của ông Trump đã phát đi tín hiệu hòa giải. Đây được xem là nỗ lực xoa dịu dư luận, khi làn sóng chỉ trích chiến dịch truy bắt người nhập cư ngày càng gay gắt sau vụ lực lượng thực thi pháp luật bắn chết người thứ hai tại Minneapolis, AFP đưa tin.

Điện đàm với thống đốc Minnesota, ông Trump có xuống thang?

"Dù cho xuất phát từ nguyên nhân nào - vấn đề đạo đức, hình ảnh, hay số liệu thăm dò - rõ ràng giọng điệu đã thay đổi và mang tính hợp tác hơn", ông Walz nói sau cuộc điện đàm Tổng thống Trump.

Theo Đài CNN, Thống đốc Minnesota cho biết ông Trump đồng ý cân nhắc giảm số đặc vụ hoạt động ở tiểu bang. Thị trưởng Jacob Frey nói rằng lãnh đạo Mỹ đã nhất trí quan điểm tình hình hiện tại không thể kéo dài. Ông Frey cũng tiết lộ một số đặc vụ liên bang sẽ bắt đầu rút khỏi thành phố từ ngày 28.1, dù không nêu chi tiết.

Các đặc vụ liên bang Mỹ giải tán người biểu tình ở TP.Minneapolis ngày 25.1 ẢNH: AP

Chủ nhân Nhà Trắng cũng thông báo sẽ điều cố vấn về chính sách di trú Tom Homan đến Minnesota để quản lý hoạt động thực địa của Cơ quan Hải quan và di trú Mỹ (ICE). Ông Homan sẽ thay mặt chính phủ làm việc với lãnh đạo địa phương, cũng như tổ chức lại hoạt động truy bắt người nhập cư của lực lượng liên bang tại Minnesota, thay cho chỉ huy lực lượng Tuần tra biên giới Gregory Bovino, người sẽ rời nhiệm vụ ở bang này. Theo trang Axios, ông Homan là người ưu tiên khoanh vùng nghi phạm, truy bắt những người bị coi là tội phạm và mối đe dọa an ninh quốc gia, thay vì cách tiếp cận bắt người quy mô lớn như hiện nay.

Xử lý biến số

Hai vụ bắn chết công dân Mỹ xảy ra liên tiếp (bà Renee Good vào ngày 7.1, ông Alex Pretti ngày 24.1) ở Minneapolis là những diễn biến không lường trước, gây xáo trộn nội bộ chính trị Mỹ. Đảng Cộng hòa được cho là bên chịu sức ép lớn hơn và đang thận trọng trong phát ngôn, nhằm tránh gây phẫn nộ cho dư luận nhưng cũng không thể hạ uy tín chính quyền ông Trump. Trong khi đó, đảng Dân chủ tại quốc hội đe dọa chặn dự thảo ngân sách chính phủ, nếu không có cải cách đối với các cơ quan thực thi nhập cư.

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân có bị truy tố không?

Phát biểu tại họp báo ngày 26.1, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Tổng thống Trump không muốn thấy người dân bị thương hay thiệt mạng trên đường phố Mỹ, nhưng sẽ không khoan nhượng trong nỗ lực truy quét nhập cư.

Theo The Hill, một số nhân vật quan trọng của đảng Cộng hòa như Thống đốc bang Texas Greg Abbott và Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ James Comer là những người hiếm khi chỉ trích ông Trump, nhưng rồi đã phải lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ lựa lời để hạ nhiệt tình hình. Một số nghị sĩ Cộng hòa đã đề nghị điều tra kỹ lưỡng vụ bắn chết ông Alex Pretti.

Hãng AP ngày 27.1 cho hay giới quan sát nhận định nếu chính phủ để làn sóng phản đối do khủng hoảng ở Minneapolis tiếp diễn, đảng Cộng hòa sẽ gặp khó khăn khi vận động bầu cử giữa kỳ, với kịch bản vấn đề nhập cư sẽ phủ bóng các vấn đề kinh tế, chăm sóc sức khỏe. Thực tế, ứng viên Cộng hòa Chris Madel đang tranh cử chức thống đốc Minnesota ngày 26.1 đã tuyên bố rút lui sau những diễn biến bạo lực gần đây của lực lượng liên bang.