Nhà Trắng chuẩn bị công bố Hội đồng Hòa bình

Trước đó, nhà lãnh đạo thông báo hội đồng này sẽ giám sát việc tái thiết Dải Gaza, nhưng truyền thông quốc tế cho biết dự thảo hiến chương ngầm đề cập vai trò rộng hơn.

Hồi tháng 11.2025, Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm thành lập một Hội đồng Hòa bình để giải quyết xung đột Dải Gaza với thời hạn đến năm 2027. Tuy nhiên, theo dự thảo hiến chương, ông Trump nhắm đến một vai trò lớn hơn cho hội đồng sắp thành lập, không chỉ giải quyết xung đột Gaza mà còn các xung đột khác trên toàn cầu.

AFP trích nội dung hiến chương nêu rằng đây là "tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy ổn định, khôi phục quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, và đảm bảo hòa bình bền vững tại các khu vực bị xung đột ảnh hưởng hoặc đe dọa". Ông Trump sẽ làm chủ tịch hội đồng này trọn đời. Các thành viên có nhiệm kỳ 3 năm trừ khi đồng ý đóng góp 1 tỉ USD để trở thành thành viên thường trực. Số tiền này được cho là sẽ dùng cho các hoạt động của hội đồng. Nhà Trắng chưa nêu rõ trách nhiệm của từng thành viên.

Hàng chục quốc gia xác nhận đã nhận được thư mời và tính đến chiều qua, ít nhất 6 quốc gia đã đồng ý tham gia hội đồng, trong đó Quốc vương Mohammed VI của Ma Rốc là lãnh đạo Ả Rập đầu tiên nhận lời. Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Vladimir Putin được mời nhưng cho hay sẽ liên lạc với Mỹ để làm rõ chi tiết.

Chủ tịch hội đồng sẽ có quyền bổ nhiệm người kế nhiệm, được phép thông qua nghị quyết hoặc các chỉ thị khác để thực hiện sứ mệnh của hội đồng, có quyền thành lập, điều chỉnh hoặc giải tán các cơ quan cấp dưới. Hai cơ quan thấp hơn đã được thành lập để thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump. Trong đó, Hội đồng Điều hành Gaza đã được công bố với thành viên gồm đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của ông Trump, cùng các quan chức Ả Rập.

Israel đã phản đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar trong cơ quan này dù hai nước góp vai trò cho thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Israel cho rằng việc thành lập không được phối hợp với Tel Aviv và cáo buộc hai nước trên quá thân thiết với Hamas. Trong giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình mà Nhà Trắng tuyên bố bắt đầu vào ngày 14.1, Dải Gaza sẽ được phi quân sự hóa hoàn toàn và bắt đầu tái thiết. Một ủy ban gồm 12 nhà kỹ trị Palestine đã được thành lập để quản lý mọi mặt. Theo Đài al-Jazeera, ủy ban này chịu sự giám sát từ vị đại diện cấp cao do Hội đồng Hòa bình bổ nhiệm.