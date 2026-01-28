Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đảng Dân chủ đòi luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
28/01/2026 09:05 GMT+7

Các lãnh đạo đảng Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từ chức hoặc đối mặt nguy cơ luận tội liên quan đợt trấn áp người nhập cư tại Minneapolis, bang Minnesota.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nếu Tổng thống Donald Trump không cách chức bà, theo Reuters ngày 28.1. Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gồm ông Thom Tillis và bà Lisa Murkowski cũng cho rằng bà Noem nên thôi chức bộ trưởng.

Đảng Dân chủ đòi luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ- Ảnh 1.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem

ẢNH: REUTERS

Làn sóng phản đối nổi lên liên quan chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp của chính quyền ông Trump tại nhiều thành phố và tiểu bang do giới chính trị gia Dân chủ kiểm soát. Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra khi Bộ An ninh Nội địa miêu tả 2 công dân Mỹ bị thiệt mạng tại Minneapolis do đặc vụ liên bang nổ súng là những người tấn công, trái ngược với hình ảnh được ghi lại tại hiện trường.

Tổng thống Trump đã tìm cách hạ nhiệt tình hình và nói có thể rút bớt lực lượng khỏi Minneapolis nhưng tuyên bố sẽ không cách chức bà Noem. Khi được hỏi liệu bà Noem có nên từ chức sau vụ đặc vụ liên bang bắn chết y tá Alex Pretti tại Minneapolis hôm 24.1 khi ông này đang phản đối chiến dịch trấn áp, ông Trump trả lời: "Không. Tôi cho rằng bà ấy đang làm rất tốt công việc".

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller gọi ông Pretti là "sát thủ" muốn sát hại đặc vụ liên bang. Các quan chức khác trong chính quyền cho rằng ông Pretti mang theo súng nhưng video cho thấy khẩu súng được giắt bên hông quần và đã bị đặc vụ tước đi trước khi ông Pretti bị bắn.

Tổng thống Trump nói không đồng ý với bình luận của ông Miller nhưng bổ sung: "Tuy nhiên, bạn không thể mang súng, không được phép đến đó với súng, không thể làm như vậy".

Đảng Dân chủ đòi luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ- Ảnh 2.

Các đặc vụ liên bang khống chế ông Alex Pretti trước khi nổ súng hôm 24.1

ẢNH: REUTERS

Trước đó, lãnh đạo cảnh sát Minneapolis cho biết ông Pretti có giấy phép sở hữu súng hợp pháp và mang theo bên mình. Video hiện trường cho thấy nạn nhân không hề chạm vào khẩu súng trước khi bị bắn. 

Hiệp hội Súng trường quốc gia, tổ chức ủng hộ ông Trump, cho rằng ông Pretti được phép mang theo súng. Ông Luis Valdes, người phát ngôn hiệp hội những người sở hữu súng Mỹ, cũng khẳng định tương tự và nói không hài lòng với tuyên bố của ông Trump.

Nỗ lực luận tội của đảng Dân chủ được cho là khó thành công do đảng Cộng hòa đang kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Dù nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại về các vụ nổ súng nhưng đến nay chỉ có ít người công khai kêu gọi cách chức bà Noem, theo Reuters.

Đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số 218 - 213 tại Hạ viện và 53 - 47 tại Thượng viện. Dự luật luận tội cần được 2/3 hạ nghị sĩ thông qua và bà Noem chỉ bị tuyên có tội khi 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Robin Kelly đã công bố dự luật luận tội, cáo buộc bà Noem cản trở quốc hội, phá vỡ niềm tin của công chúng và lạm dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân. Dự luật đã được 162 nghị sĩ bảo trợ.

Tin liên quan

Nhà Trắng xoa dịu khủng hoảng tại Minneapolis

Nhà Trắng xoa dịu khủng hoảng tại Minneapolis

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bày tỏ sẵn sàng hợp tác với giới chức TP.Minneapolis (bang Minnesota) để hạ nhiệt căng thẳng, sau liên tiếp 2 vụ bắn chết người khi thực thi chiến dịch truy quét nhập cư.

Hai vụ nổ súng làm chấn động nước Mỹ

Đặc vụ liên bang bắn chết thêm công dân Mỹ ở Minnesota

Khám phá thêm chủ đề

bộ trưởng an ninh nội địa Luận tội Kristi Noem Trump MINNEAPOLIS nổ súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận