Đảng Dân chủ đòi luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nếu Tổng thống Donald Trump không cách chức bà, theo Reuters ngày 28.1. Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gồm ông Thom Tillis và bà Lisa Murkowski cũng cho rằng bà Noem nên thôi chức bộ trưởng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ẢNH: REUTERS

Làn sóng phản đối nổi lên liên quan chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp của chính quyền ông Trump tại nhiều thành phố và tiểu bang do giới chính trị gia Dân chủ kiểm soát. Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra khi Bộ An ninh Nội địa miêu tả 2 công dân Mỹ bị thiệt mạng tại Minneapolis do đặc vụ liên bang nổ súng là những người tấn công, trái ngược với hình ảnh được ghi lại tại hiện trường.

Tổng thống Trump đã tìm cách hạ nhiệt tình hình và nói có thể rút bớt lực lượng khỏi Minneapolis nhưng tuyên bố sẽ không cách chức bà Noem. Khi được hỏi liệu bà Noem có nên từ chức sau vụ đặc vụ liên bang bắn chết y tá Alex Pretti tại Minneapolis hôm 24.1 khi ông này đang phản đối chiến dịch trấn áp, ông Trump trả lời: "Không. Tôi cho rằng bà ấy đang làm rất tốt công việc".

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller gọi ông Pretti là "sát thủ" muốn sát hại đặc vụ liên bang. Các quan chức khác trong chính quyền cho rằng ông Pretti mang theo súng nhưng video cho thấy khẩu súng được giắt bên hông quần và đã bị đặc vụ tước đi trước khi ông Pretti bị bắn.

Tổng thống Trump nói không đồng ý với bình luận của ông Miller nhưng bổ sung: "Tuy nhiên, bạn không thể mang súng, không được phép đến đó với súng, không thể làm như vậy".

Các đặc vụ liên bang khống chế ông Alex Pretti trước khi nổ súng hôm 24.1 ẢNH: REUTERS

Trước đó, lãnh đạo cảnh sát Minneapolis cho biết ông Pretti có giấy phép sở hữu súng hợp pháp và mang theo bên mình. Video hiện trường cho thấy nạn nhân không hề chạm vào khẩu súng trước khi bị bắn.

Hiệp hội Súng trường quốc gia, tổ chức ủng hộ ông Trump, cho rằng ông Pretti được phép mang theo súng. Ông Luis Valdes, người phát ngôn hiệp hội những người sở hữu súng Mỹ, cũng khẳng định tương tự và nói không hài lòng với tuyên bố của ông Trump.

Nỗ lực luận tội của đảng Dân chủ được cho là khó thành công do đảng Cộng hòa đang kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Dù nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại về các vụ nổ súng nhưng đến nay chỉ có ít người công khai kêu gọi cách chức bà Noem, theo Reuters.

Đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số 218 - 213 tại Hạ viện và 53 - 47 tại Thượng viện. Dự luật luận tội cần được 2/3 hạ nghị sĩ thông qua và bà Noem chỉ bị tuyên có tội khi 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Robin Kelly đã công bố dự luật luận tội, cáo buộc bà Noem cản trở quốc hội, phá vỡ niềm tin của công chúng và lạm dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân. Dự luật đã được 162 nghị sĩ bảo trợ.