Hai vụ nổ súng làm chấn động nước Mỹ

Tuyên bố mâu thuẫn

Vụ đầu tiên xảy ra ngày 7.1, khi một đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) bắn chết nữ nhà thơ Renee Good. Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cho rằng đặc vụ nổ súng nhằm tự vệ khi bà Good lái xe lao vào các sĩ quan, trong khi video từ hiện trường và các quan chức địa phương nói nạn nhân chỉ đang cố lái xe rời khỏi khu vực.

Vụ thứ hai xảy ra vào sáng 24.1, khi các đặc vụ liên bang bắn chết ông Alex Pretti cũng tại Minneapolis. Tờ The New York Times phân tích các video do nhân chứng quay tại hiện trường cho thấy ông Pretti khi đó cầm điện thoại quay cảnh đặc vụ liên bang đụng độ với 2 người dân thường. Các đặc vụ đã xịt hơi cay, khống chế và tước khẩu súng được giắt bên hông của ông Pretti trước khi bắn nhiều phát lúc ông này đang nằm dưới đất. DHS nói vụ việc xảy ra khi một người mang súng ngắn tiếp cận các đặc vụ và một đặc vụ bắn để tự vệ.

Người ủng hộ súng cũng phản ứng vụ đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết người

Thống đốc Minnesota Tim Walz bác bỏ tuyên bố này và cáo buộc chính quyền liên bang thêu dệt câu chuyện. Các quan chức liên bang cấp cao gọi ông Pretti là "sát thủ" nhưng Giám đốc Sở Cảnh sát Minneapolis Brian O'Hara cho hay ông Pretti là công dân Mỹ, làm nghề y tá, không có tiền án, tiền sự và có giấy phép sở hữu, mang súng hợp pháp.

Hai vụ nổ súng xảy ra giữa những cáo buộc cho rằng đặc vụ liên bang dùng vũ lực quá mức trong chiến dịch truy bắt người nhập cư bất hợp pháp gây tranh cãi tại nhiều địa phương. Đám đông lớn đã tụ tập biểu tình tại nơi ông Pretti bị bắn vào hôm 24.1. Đến chiều 25.1, khoảng 1.000 người tập trung tại khu trung tâm Minneapolis để phản đối sự hiện diện của đặc vụ liên bang và kêu gọi công lý cho bà Good và ông Pretti, bất chấp thời tiết lạnh giá.

Đặc vụ liên bang trong vụ nổ súng làm ông Alex Pretti thiệt mạng Ảnh: Reuters





Cựu tổng thống lên tiếng

Trả lời tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền "đang xem xét mọi thứ và sẽ đưa ra quyết định" về vụ nổ súng. Ông cũng đề cập khả năng rút lực lượng hành pháp khỏi Minneapolis nhưng không nêu cụ thể thời gian. Tuy vậy, trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cáo buộc chính quyền tiền nhiệm để cho người nhập cư trái phép vào Mỹ trong khi các thành phố trú ẩn do đảng Dân chủ điều hành từ chối hợp tác với ICE. "Thật đáng tiếc, hai công dân Mỹ đã mất mạng vì sự hỗn loạn do đảng Dân chủ gây ra này", ông Trump viết.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố phe này sẽ phản đối dự luật cấp ngân sách cho DHS, cơ quan quản lý ICE. Quốc hội Mỹ phải thông qua dự luật trước ngày 31.1 nếu không chính phủ sẽ bị đóng cửa một phần, theo Reuters. Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle cho rằng vụ nổ súng là hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở rằng những giá trị cốt lõi của nước Mỹ đang ngày càng bị tấn công. Cựu Tổng thống Bill Clinton chỉ trích quyết liệt hơn, nói rằng người biểu tình ôn hòa "đã bị bắt, đánh đập, xịt hơi cay và đau lòng nhất là bị bắn chết trong các vụ của bà Renee Good và ông Alex Pretti". "Tất cả những chuyện này là không thể chấp nhận", ông Clinton tuyên bố và kêu gọi người dân "đứng dậy, lên tiếng".

Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại về các vụ nổ súng và yêu cầu điều tra sâu hơn đối với chiến thuật của lực lượng thực thi pháp luật liên bang ở Minnesota. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski đặt dấu hỏi về mức độ đào tạo dành cho lực lượng thực thi di trú, còn thượng nghị sĩ Thom Tillis cảnh báo những kết luận vội vàng hoặc cản trở điều tra sẽ gây tổn hại vô cùng lớn cho đất nước và di sản của Tổng thống Trump. Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã yêu cầu các quan chức ICE trong chiến dịch ra điều trần.