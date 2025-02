Mỹ sẽ phạt nặng người nhập cư bất hợp pháp không đăng ký với chính phủ

Đó là nội dung của một chỉ thị do Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành vào ngày 25.2, theo Reuters. Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump "sẽ thực thi tất cả các luật nhập cư".

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh: "Chúng tôi phải biết ai đang ở trong đất nước của chúng tôi vì sự an toàn và an ninh của quê hương chúng tôi và tất cả người Mỹ".

Cảnh sát bắt đưa lên xe một người nhập cư không có giấy tờ tại thành phố Tucson thuộc bang Arizona Mỹ) ngày 26.1 Ảnh: Reuters

Theo trang web của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), tất cả những người nhập cư trên 14 tuổi không được lấy dấu vân tay hoặc đăng ký khi nộp đơn xin thị thực Mỹ và ở lại Mỹ trong 30 ngày trở lên đều phải đăng ký và lấy dấu vân tay.

Sau khi một người nhập cư đã đăng ký và lấy dấu vân tay, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ cấp bằng chứng đăng ký và những người nhập cư trên 18 tuổi phải luôn mang theo bằng chứng này, theo trang web của USCIS.

Khi trở lại làm chủ nhân Nhà Trắng vào tháng trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mexico là tình trạng khẩn cấp quốc gia và chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ đảm bảo rằng những người nhập cư phải đăng ký với chính quyền liên bang.

Chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách chấm dứt chương trình nhập cảnh CBP One của chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đây. Ứng dụng CBP One chính thức ra mắt vào ngày 12.1.2023, là công cụ miễn phí dành cho những người nhập cư đang ở Mexico để lên lịch hẹn và trình diện tại một trong 8 điểm nhập cảnh dọc biên giới Mỹ-Mexico để xin giấy phép nhân đạo cho phép họ nhập cảnh Mỹ một cách hợp pháp, theo báo EL PAÍS.