Ông Trump ra lệnh mới cho Bộ An ninh nội địa Mỹ giữa làn sóng biểu tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31.1 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ra lệnh cho Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) "trong bất kỳ trường hợp nào" cũng không được can thiệp vào các cuộc biểu tình ở những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, trừ khi họ yêu cầu sự trợ giúp của chính quyền liên bang hoặc tài sản liên bang bị đe dọa, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước khi ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30.1 Ảnh: AFP

Ông Trump còn viết trên Truth Social rằng các thành phố phải tự bảo vệ tài sản của tiểu bang và địa phương, và các đặc vụ của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) và Cơ quan Tuần tra biên giới thuộc DHS sẽ tiếp tục bảo vệ các tòa nhà liên bang.

DHS cũng như văn phòng của Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận, theo Reuters.

Lệnh trên của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi hàng ngàn người biểu tình xuống đường ở thành phố Minneapolis và trên khắp nước Mỹ để yêu cầu rút đặc vụ của các cơ quan nhập cư liên bang khỏi Minnesota, sau vụ đặc vụ liên bang bắn chết 2 công dân Mỹ ở Minneapolis.

Các quan chức bang Minnesota đã kêu gọi chính quyền Trump chấm dứt chiến dịch trấn áp nhập cư tại bang này. Hôm 31.1, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ yêu cầu của ông Ellison và các quan chức khác về việc ban hành lệnh cấm sơ bộ nhằm ngăn chặn chiến dịch của chính quyền liên bang.

Chính quyền Tổng thống Trump đã điều động 3.000 đặc vụ liên bang đến khu vực Minneapolis như một phần của chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp, dẫn tới cuộc đối đầu giữa các đặc vụ liên bang và những người biểu tình địa phương.

Đây là ví dụ gần đây nhất về việc Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng đặc vụ liên bang ở các thành phố. Ông Trump đã cho điều động các đặc vụ thực thi pháp luật liên bang hoặc thành viên Vệ binh Quốc gia đến một số thành phố chủ yếu do đảng Dân chủ quản lý, trong đó có Los Angeles, Chicago, Washington D.C. và Portland.

Tổng thống Trump nói rằng những động thái như thế là cần thiết để thực thi luật nhập cư và kiểm soát tội phạm. Trong khi đó, lãnh đạo địa phương ở nhều thành phố đã bác bỏ lập luận này của ông Trump, theo Reuters.