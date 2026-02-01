Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/02/2026 05:45 GMT+7

Nhiều phong trào xuống đường đã diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ vào ngày 30.1 (theo giờ địa phương) để phản đối chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau vụ 2 công dân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc truy quét của lực lượng liên bang.

Tâm điểm biểu tình là Minneapolis (bang Minnesota), nơi ông Alex Pretti và ông Renee Good bị các đặc vụ nhập cư bắn chết trong tháng 1. Video về vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên phẫn nộ trước cáo buộc Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) sử dụng vũ lực quá mức, theo Reuters.

Biểu tình Mỹ lan rộng phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối chiến dịch siết chặt nhập cư tại Minneapolis ngày 30.1

Ảnh: Reuters

Phong trào phản đối nhanh chóng vượt ra ngoài Minnesota khi các nhà tổ chức phát động "Ngày đóng cửa toàn quốc" với thông điệp "không đi làm, không đi học, không mua sắm", coi đây là hình thức tổng đình công nhằm gây sức ép kinh tế và chính trị. Hơn 250 cuộc biểu tình đã diễn ra tại 46 bang, bao gồm các đô thị lớn như New York, Los Angeles, Chicago và Washington.

Nhiều tổ chức xã hội kêu gọi giải thể ICE, chấm dứt các chiến dịch truy quét diện rộng và cắt ngân sách cho các cơ quan nhập cư, đồng thời khẳng định làn sóng biểu tình hiện nay chỉ là bước khởi đầu của một chiến dịch dài hơi nhằm buộc chính quyền liên bang thay đổi chính sách.

Giữa lúc chiến dịch trấn áp được mở rộng, chính quyền ông Trump đã điều khoảng 3.000 sĩ quan liên bang tới Minneapolis - lực lượng được cho là vượt xa quy mô cảnh sát địa phương - khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.

Sức ép cũng lan sang quốc hội Mỹ khi một số nghị sĩ Dân chủ phản đối cấp ngân sách cho Bộ An ninh nội địa. Dù thỏa thuận tạm thời đã giúp tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần, vấn đề nhập cư đang trở thành mặt trận đối đầu ngày càng gay gắt tại chính trường Mỹ.

biểu tình Mỹ chiến dịch siết chặt nhập cư phản đối ICE chính trị Mỹ Chicago
