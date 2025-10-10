Nhiều thi thể được phát hiện trên sông ở Texas

Quanh thành phố Houston ở Texas có khoảng 4.000 km đường thủy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

Đài Fox News ngày 10.10 đưa tin cảnh sát Texas đã tìm thấy ít nhất 16 thi thể ở các sông ngòi quanh thành phố Houston trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về một kẻ giết người hàng loạt, dù giới lãnh đạo thành phố đang nỗ lực xua tan nỗi lo này.

Thị trưởng Houston John Whitmire cho biết cảnh sát không có chứng cứ nào về một kẻ giết người hàng loạt, nhưng các chuyên gia đang kêu gọi điều tra sâu rộng về các cái chết này.

"Có điều gì đó bất thường. Trùng hợp ư? Khó có khả năng. Cần xem xét kỹ lưỡng từng vụ, bao gồm cả khoảng thời gian 48 giờ trước khi họ được báo mất tích", theo ông Joseph Giacalone, cựu trung sĩ Sở Cảnh sát New York (NYPD) và hiện là giáo sư ngành tư pháp hình sự tại Đại học Penn State–Lehigh Valley.

Chuỗi các vụ đuối nước được cho là ngẫu nhiên này gợi nhớ đến số ca tử vong đáng lo ngại từng xảy ra tại hồ Lady Bird ở thành phố Austin (bang Texas).

Theo cảnh sát trưởng Houston Noe Diaz, có đến 5 thi thể đã được phát hiện chỉ trong vòng 5 ngày hồi tháng trước. "Không có bằng chứng nào, tôi xin nhấn mạnh, không có bất kỳ bằng chứng nào, cho thấy những vụ việc này có liên quan với nhau", ông Diaz nói với báo giới.

Đại úy Salam Zia, chỉ huy đơn vị điều tra án mạng thuộc Sở Cảnh sát Houston, cho biết nạn nhân trẻ nhất mới 20 tuổi. Giới chức sau đó tiết lộ các thi thể đều là nam và nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 60.

"Tin đồn gieo rắc nỗi sợ hãi và lo lắng trong cộng đồng. Điều quan trọng là phải dựa vào thông tin và kết quả điều tra đã được xác minh", ông nói.

Theo trang tin địa phương Chron của Houston, kể từ khi những phát biểu đó được đưa ra, nhà chức trách đã phát hiện thêm ít nhất 2 thi thể nữa.

Thị trưởng Whitmire chỉ trích thông tin sai lệch và những "suy đoán vô căn cứ" lan truyền trên mạng cũng như từ một số ứng viên chính trị liên quan các vụ việc.

"Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn ở Houston. Tôi xin nhắc lại, không có bằng chứng nào cho thấy có kẻ giết người hàng loạt ngoài kia trên các con phố của Houston", ông Whitmire nhấn mạnh.

Vị quan chức này nói số ca tử vong là "đáng lo ngại" và kêu gọi công chúng kiên nhẫn trong khi cảnh sát thành phố tiếp tục điều tra.

"Tôi lớn lên ở Houston. Đáng tiếc là việc có người chết đuối trong các kênh rạch của chúng ta không phải là hiện tượng mới", ông nói với các phóng viên.

Ông Whitmire cho biết quanh thành phố có khoảng 4.000 km đường thủy, đồng thời có một bộ phận người vô gia cư sinh sống ngoài trời. Ông cho rằng khi một người vô gia cư qua đời, bạn bè đôi khi ném thi thể họ xuống nước.

Ngoài ra, ông cũng nêu việc lạm dụng rượu và các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể là những yếu tố góp phần dẫn đến các ca tử vong này.