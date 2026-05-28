Neymar vắng buổi tập đầu tiên của Brazil, áp lực đè nặng lên HLV Ancelotti

Quỳnh Phương
28/05/2026 15:24 GMT+7

Neymar chưa thể tập luyện cùng đội tuyển Brazil ngay ngày đầu hội quân chuẩn bị cho World Cup 2026 vì phải đi kiểm tra chấn thương bắp chân phải. Sự cố khiến những tranh cãi quanh quyết định triệu tập ngôi sao 34 tuổi của HLV Carlo Ancelotti càng nóng hơn.

Neymar trở lại đội tuyển Brazil không suôn sẻ khi vắng mặt trong buổi tập đầu tiên tại Granja Comary để đi kiểm tra chấn thương bắp chân phải ở một phòng khám tư nhân tại Teresopolis. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cho biết tiền đạo 34 tuổi vẫn đang hồi phục và sẽ chỉ cập nhật thêm sau khi đội ngũ y tế hoàn tất đánh giá.

Theo Reuters, sự vắng mặt của Neymar lập tức trở thành tâm điểm trong ngày hội quân đầu tiên của đội tuyển Brazil trước World Cup 2026. Trang Lance! cho biết Neymar đến đại bản doanh bằng trực thăng riêng, gặp HLV Carlo Ancelotti và chào hỏi đồng đội, nhưng sau đó phải rời đi kiểm tra y tế. Nguồn tin này mô tả anh có dáng đi khập khiễng và tỏ ra lo lắng khi chờ kết quả.

Đây là lần đầu Neymar trở lại đội tuyển Brazil sau hơn 2 năm rưỡi vắng mặt. Lần gần nhất anh khoác áo đội tuyển là tháng 10.2023, trước khi dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Việc HLV Ancelotti triệu tập Neymar vốn đã gây tranh cãi, bởi anh liên tục gặp vấn đề thể lực, không để lại nhiều dấu ấn sau khi trở lại Santos và mới ghi 4 bàn, có 2 kiến tạo tại giải vô địch quốc gia Brazil mùa 2026.

Dù vậy, HLV Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của Neymar. Nhà cầm quân người Ý cho biết ban huấn luyện đã theo dõi Neymar thời gian qua và nhận thấy anh có sự cải thiện về thể trạng.

Vấn đề của Brazil lúc này không chỉ là sức khỏe của Neymar, mà còn là sự phụ thuộc kéo dài vào ngôi sao này. Dù Selecao sở hữu đội hình đắt giá với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Vinicius, Raphinha, Bruno Guimaraes hay Matheus Cunha, đội bóng áo vàng - xanh vẫn chưa tìm được thủ lĩnh thực sự thay thế Neymar.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta trước World Cup 2026, Brazil chỉ đứng thứ 6 trong nhóm ứng viên vô địch với xác suất đăng quang khoảng 6,5%, sau Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina. Điều này cho thấy Selecao vẫn mạnh, nhưng không còn giữ vị thế ứng viên số 1 gần như mặc định như trước đây.

Neymar không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Brazil vẫn cần anh như điểm tựa tinh thần. Đó cũng là nỗi lo lớn nhất của Selecao trước World Cup 2026: sau hơn 1 thập niên, họ vẫn chưa tìm thấy người đủ sức bước ra khỏi cái bóng Neymar.

