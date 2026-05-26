HLV Ancelotti và Neymar phơi bày sự thật về đội tuyển Brazil

Những ngôi sao chưa đủ "lớn"

Trên lý thuyết, Brazil vẫn là một trong những đội tuyển sở hữu lực lượng có giá trị cao nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, tổng giá trị đội hình Selecao hiện dao động quanh mốc 1,1 - 1,2 tỉ euro, ngang ngửa Pháp và chỉ kém đôi chút so với Anh hay Tây Ban Nha. Những cái tên như Vinicius, Raphinha, Bruno Guimaraes hay Matheus Cunha đều đang khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu. Nhưng bóng đá đội tuyển quốc gia chưa bao giờ là phép cộng đơn thuần của giá trị chuyển nhượng. Vinicius có thể bùng nổ trong màu áo Real Madrid, nơi anh được bao bọc bởi hệ thống chiến thuật ổn định và dàn vệ tinh đẳng cấp. Raphinha duy trì sự ổn định ở Barca, còn Cunha có mùa giải thăng hoa cùng M.U. Nhưng khi lên đội tuyển, tất cả vẫn chưa thể tạo ra cảm giác rằng Brazil đang có một thủ lĩnh thực sự.

Đội tuyển Brazil sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, nhưng chưa ai đủ sức thay thế Neymar ẢNH: REUTERS

World Cup 2022 là minh chứng rõ nhất. Brazil sở hữu đội hình được đánh giá rất mạnh, nhưng sau khi Neymar rời sân trong nước mắt ở trận gặp Croatia, đội bóng áo vàng - xanh lập tức sụp đổ. Điều ấy cho thấy sau hơn 10 năm, Selecao vẫn chưa thoát khỏi việc vận hành xoay quanh Neymar. Ngay cả dưới thời HLV Carlo Ancelotti, câu chuyện cũng không thay đổi nhiều. Nhà cầm quân người Ý vẫn triệu tập Neymar cho World Cup 2026, dù tiền đạo này đã bước sang tuổi 34 và liên tục vật lộn với chấn thương trong vài năm gần đây. Niềm tin ấy xuất phát từ thực tế rằng những gương mặt được kỳ vọng kế thừa Neymar vẫn chưa đủ sức gánh đội tuyển.

Vị thế của Brazil

Trong quá khứ, Brazil bước vào mọi kỳ World Cup với vị thế ứng viên số một gần như mặc định. Nhưng hiện tại, điều đó đã thay đổi, Brazil không được đánh giá cao bằng Pháp hay Tây Ban Nha. Khoảng cách không chỉ nằm ở chất lượng đội hình mà còn ở cách vận hành lối chơi. Tây Ban Nha đang sở hữu một thế hệ trẻ đầy tính hệ thống với Lamine Yamal và dàn tiền vệ kiểm soát trận đấu cực tốt. Pháp vẫn duy trì chiều sâu đáng sợ quanh Kylian Mbappe. Trong khi đó, Brazil vẫn loay hoay giữa 2 vấn đề: một bên là khát vọng trẻ hóa, bên còn lại là nhu cầu phải giữ Neymar như điểm tựa tinh thần cuối cùng. Theo dự đoán từ siêu máy tính của Opta trước World Cup 2026, Brazil chỉ được xếp thứ 6 trong nhóm ứng viên vô địch với xác suất đăng quang khoảng 6,5%. Tây Ban Nha dẫn đầu với hơn 16%, tiếp theo là Pháp (gần 13%), Anh (11%) và Argentina (10%). Điều này phản ánh cách giới chuyên môn nhìn nhận Selecao: họ vẫn mạnh, nhưng không còn là chuẩn mực tuyệt đối của bóng đá thế giới.

Neymar giờ đây không còn là cầu thủ có thể một mình định đoạt mọi trận đấu lớn. Thể lực suy giảm, tốc độ không còn như trước và tiền sử chấn thương dày đặc khiến anh khó duy trì sự ổn định. Nhưng Brazil vẫn cần anh, bởi ngoài Neymar, đội tuyển này chưa tìm thấy ai đủ tầm tạo nên cảm giác an tâm tuyệt đối. Đó mới là vấn đề lớn nhất của Selecao. Brazil hiện tại có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chưa có ai đạt tới tầm vóc của những Pele, Romario, Ronaldo hay Ronaldinho trong quá khứ.

Vì thế, ở World Cup 2026, Selecao vẫn phải đặt cược vào Neymar, một ngôi sao đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn là biểu tượng cuối cùng của niềm tin Brazil. Và có lẽ điều đáng lo nhất với Brazil không phải việc Neymar đã già đi, mà là sau hơn 1 thập niên, Selecao vẫn chưa tìm thấy người đủ sức bước ra khỏi cái bóng của anh. Một nền bóng đá từng sản sinh vô số thiên tài giờ lại tiếp tục đặt hy vọng vào hào quang trong quá khứ.