Đội tuyển Iran đá World Cup ở Mỹ, ngủ tại… Mexico: Lịch trình cực 'hành xác'

Đội tuyển Iran bị "cấm ngủ" ở Mỹ

Đội tuyển Iran sẽ trở thành trường hợp đặc biệt nhất tại World Cup 2026 khi phải đóng quân tại Mexico, dù toàn bộ các trận đấu vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ. Theo Reuters, chính quyền Mỹ không chấp nhận để đội tuyển Iran lưu trú dài ngày trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Vì thế, FIFA đã phải làm việc với phía Mexico để bố trí đại bản doanh mới cho đội bóng Tây Á tại thành phố Tijuana, sát biên giới Mỹ - Mexico.

Thông tin này được Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận trong cuộc họp báo hôm 25.5. Bà cho biết FIFA đã chủ động liên hệ với chính phủ Mexico sau khi phía Mỹ không muốn tuyển Iran ở lại xuyên suốt giải đấu. "Chúng tôi không có lý do gì để từ chối họ", bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Theo kế hoạch mới, đội tuyển Iran sẽ ở tại Tijuana và chỉ di chuyển sang Mỹ vào ngày thi đấu, trước khi quay trở lại Mexico ngay sau trận đấu kết thúc. Điều này đồng nghĩa đại diện châu Á sẽ không có đại bản doanh cố định cũng như không được lưu trú qua đêm trên lãnh thổ Mỹ.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G và sẽ chơi cả 3 trận trên đất Mỹ. Họ gặp New Zealand và Bỉ tại Los Angeles lần lượt vào các ngày 15.6 và 21.6, trước khi chạm trán Ai Cập tại Seattle ngày 26.6.

Đội tuyển Iran đối mặt với bài toán nan giải về việc cân bằng giữa di chuyển và hồi phục ẢNH: REUTERS

Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Iran dự kiến đặt đại bản doanh tại bang Arizona (Mỹ). Tuy nhiên, kế hoạch này buộc phải thay đổi sau những căng thẳng chính trị leo thang giữa Mỹ và Iran trong thời gian qua. Reuters cho biết vấn đề visa, an ninh và các hạn chế nhập cảnh là những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định của phía Mỹ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, xác nhận FIFA đã chấp thuận việc chuyển địa điểm đóng quân sang Tijuana sau nhiều cuộc họp với ban tổ chức World Cup. Ông cho rằng phương án này giúp đội tuyển Iran tránh được các rắc rối liên quan đến thủ tục nhập cảnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển bằng các chuyến bay thẳng từ Iran tới Mexico.

Đây được xem là tình huống chưa từng có trong lịch sử World Cup: một đội tuyển thi đấu toàn bộ vòng bảng tại Mỹ nhưng phải “ăn nhờ ở đậu” ở quốc gia láng giềng để tránh các rào cản chính trị và an ninh.

Hệ quả là gì?

Với việc không được lưu trú trên đất Mỹ, đội tuyển Iran còn đối mặt lịch trình di chuyển cực kỳ vất vả tại World Cup 2026. Theo Reuters, đại diện châu Á sẽ đặt căn cứ tại thành phố Tijuana (Mexico), sát biên giới Mỹ. Trong khi đó, cả 3 trận vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ, gồm 2 trận tại Los Angeles và 1 trận tại Seattle. Quãng đường từ Tijuana đến Los Angeles dài khoảng 230 - 250 km, tương đương gần 3 giờ di chuyển đường bộ cho mỗi lượt. Nếu tính khứ hồi, Iran phải di chuyển khoảng 500 km cho mỗi trận đấu tại Los Angeles.

Hành trình từ Tijuana đến Seattle còn lên tới hơn 2.000 km đường hàng không, tức khoảng 4.000 km cả đi lẫn về. Tổng cộng, chỉ riêng vòng bảng, đội tuyển Iran có thể phải di chuyển hơn 5.000 km, chưa kể việc liên tục làm thủ tục xuất nhập cảnh giữa Mỹ và Mexico rồi quay về Tijuana ngay sau trận đấu. Đây được xem là bất lợi rất lớn về mặt hồi phục thể lực và chuẩn bị chiến thuật so với các đội tuyển khác có đại bản doanh cố định ngay tại nước chủ nhà.



