Neymar bỏ tập ngày đầu tiên đội tuyển Brazil hội quân, chấn thương gây lo ngại

Neymar đến bằng trực thăng, biến trại huấn luyện World Cup của đội tuyển Brazil thành phòng chờ

"Công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Brazil đã bị ảnh hưởng đáng kể trong ngày tập trung đầu tiên (28.5, giờ Việt Nam), khi Neymar vắng mặt trong buổi tập đầu để đi kiểm tra y tế, khiến vị trí của anh trong đội hình trở nên bấp bênh", Reuters cho biết.

Ngày trở lại của Neymar ở đội tuyển Brazil tiếp tục bị nghi ngờ Ảnh: Reuters

Theo báo chí Brazil, Neymar đến trại huấn luyện của đội tuyển Brazil tại Granja Comary ở Rio de Janeiro bằng trực thăng riêng của mình. Anh nhanh chóng gặp gỡ HLV Ancelotti và chào hỏi các đồng đội. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi anh mới trở lại đội tuyển Brazil. Mặc dù vậy, lần trở lại này đã có những dấu hiệu không mấy suôn sẻ.

Neymar và cầu thủ Danilo của Flamengo là hai người không thể tham gia buổi tập bình thường như các cầu thủ khác. Họ chỉ tập hỗ trợ trong phòng gym. Còn lại, ngày đầu của đội tuyển Brazil có tổng cộng 18 cầu thủ tập luyện, bao gồm các thủ môn tập riêng. Các cầu thủ Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli và Marquinhos sẽ trở lại ngay sau trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal (diễn ra vào 30.5).

CBF trong thông báo sau đó để giải tỏa thắc mắc với giới truyền thông, xác nhận Neymar, tiền đạo 34 tuổi, vẫn đang hồi phục sau chấn thương bắp chân phải, không tham gia buổi tập tại cơ sở Granja Comary và được chuyển đến một phòng khám tư nhân ở Teresopolis để làm các xét nghiệm hình ảnh.

"Sẽ không có thêm thông tin nào được công bố cho đến khi đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia Brazil hoàn tất việc đánh giá (về chấn thương của Neymar)", CBF cho biết thêm trong thông báo của mình.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Neymar nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong ngày tập trung của đội tuyển Brazil khi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Toàn đội Brazil sẽ có thêm ba buổi tập tại Granja Comary trước khi thi đấu trận giao hữu với Panama vào lúc 4 giờ 30 ngày 1.6 trên sân Maracana.

Liệu Neymar có kịp đến World Cup 2026?

Trong khi đó, trang Lance! đã công bố hình ảnh Neymar có vẻ rất thất vọng sau kiểm tra y tế tại phòng khám tư nhân ở Teresopolis.

"Neymar xuất hiện với dáng đi khập khiễng ngay sau khi rời phòng khám. Sau đó, tiền đạo này đi đi lại lại trong phòng khám với vẻ lo lắng trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra y tế. Cầu thủ này ở lại địa điểm đó khoảng một tiếng rưỡi.

HLV Ancelotti chịu sức ép lớn sau khi đưa Neymar vào đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Ngay sau đó, bác sĩ Rodrigo Lasmar (của đội tuyển Brazil) đến gặp Neymar và hai người nói chuyện riêng khá lâu. Có lúc, bác sĩ dường như giải thích tình trạng chấn thương bằng cách dùng cử chỉ để chỉ ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề ở vùng bắp chân phải. Những người có mặt tại đó nhận thấy sự chán nản của cầu thủ ngay sau cuộc nói chuyện với các bác sĩ", trang Lance! (Brazil) mô tả sự việc.

Reuters cho biết thêm, tình trạng của Neymar hiện nay sẽ chờ báo cáo và công bố chính thức từ CBF. Nhưng thời điểm này rõ ràng là không thể nào nhạy cảm hơn. Việc Neymar được triệu tập trở lại vào tuần trước đã tạo ra sự phấn khích rộng rãi, bởi anh không nằm trong kế hoạch của HLV Ancelotti trong suốt năm ông dẫn dắt đội tuyển Brazil.

Neymar là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng sau 128 lần ra sân, anh đã không khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ năm 2023. Sự trở lại của anh diễn ra trong bối cảnh thể lực và phong độ bị đặt dấu hỏi sau nhiều năm gặp vấn đề chấn thương và quãng thời gian không mấy ấn tượng khi trở lại CLB Santos.

Hiện tại, cả Brazil đang chờ kết quả kiểm tra y tế của Neymar, và liệu cái tên nổi tiếng nhất của họ có đủ sức khỏe để ra sân vào tháng tới để chinh phục ngôi vô địch World Cup 2026 hay không, đang là câu hỏi rất lớn, theo Reuters.