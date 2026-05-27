Ronaldo nhận tín hiệu cực vui từ đội tuyển Bồ Đào Nha: Có vệ tinh ‘xịn xò’, lo gì World Cup

Xô đổ kỷ lục của Henry và De Bruyne

Tiền vệ đội trưởng của Manchester United đã khép lại chiến dịch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 bằng một cột mốc lịch sử đầy kiêu hãnh. Với đường chuyền quyết định giúp đồng đội ghi bàn trong trận đấu hạ màn gặp Brighton ở vòng 38, ngôi sao người Bồ Đào Nha sở hữu 21 pha kiến tạo trong 1 mùa giải. Thành tích xuất sắc này giúp Bruno Fernandes chính thức xô đổ kỷ lục 20 lần dọn cỗ mà huyền thoại Thierry Henry (mùa 2002-2003 cùng CLB Arsenal) và Kevin De Bruyne (mùa 2019-2020 cùng Manchester City) từng nắm giữ.

Xét tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Messi từng làm được điều tương tự như Bruno, khi ngôi sao người Argentina còn CLB Barcelona ở mùa giải 2019-2020. Trong khi đó, Thomas Muller cũng có 21 kiến tạo khi khoác áo Bayern Munich tại Bundesliga mùa giải 2019-2020.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh, khi thiết lập kỷ lục mới về số lần kiến tạo trong một mùa giải ẢNH: REUTERS

Tại Manchester United, Bruno Fernandes đã chứng minh vai trò thủ lĩnh trong lối chơi. Chính phong độ ổn định và khả năng tạo đột biến của anh đã góp công lớn giúp đội chủ sân Old Trafford cán đích trong tốp 3 Ngoại hạng Anh mùa này. Thành tích kể trên một lần nữa khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ công đẳng cấp nhất thế giới thời điểm hiện tại. Đây chính là bước đệm tinh thần hoàn hảo để nhạc trưởng sinh năm 1994 hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo được hưởng lợi từ các vệ tinh đẳng cấp

Phong độ đỉnh cao của Bruno Fernandes chắc chắn là điều khiến người đàn anh Cristiano Ronaldo cảm thấy vui mừng. Ở tuổi 41, CR7 chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp với khao khát chinh phục cúp vàng cháy bỏng. Để hiện thực hóa tham vọng đó, Ronaldo rất cần sự tiếp sức từ một bệ phóng tuyến giữa đủ mạnh. Do đó, sự bùng nổ của Bruno chính là tín hiệu tích cực cho hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo có kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp ẢNH: REUTERS

Bên cạnh Bruno Fernandes, đội bóng áo màu bã trầu đến World Cup lần này với một hàng tiền vệ được đánh giá là đẳng cấp bậc nhất thế giới. Những cái tên như Bernardo Silva với khả năng kiểm soát không gian thượng thừa, cùng bộ đôi cơ động Vitinha và Joao Neves (của PSG) sẽ tạo nên một hàng tấn công vô cùng lợi lại. Khi xung quanh Ronaldo là những vệ tinh chất lượng, có khả năng kiến tạo cực tốt thì Ronaldo và các tiền đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ được hưởng lợi.