Thể thao World Cup 2026

HLV đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ hé lộ thời điểm Yamal trình làng World Cup 2026

Nghi Thạo
26/05/2026 17:15 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha - Luis de la Fuente đã có những chia sẻ về thời điểm Lamine Yamal có thể ra sân tại World Cup 2026.

Yamal đã sẵn sàng

HLV Luis de la Fuente đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ tham dự World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, điều giới mộ điệu quan tâm lúc này là tình trạng Lamine Yamal, một trong những ngôi sao nhận được sự kỳ vọng lớn nhất của đội bóng xứ sở bò tót.

Với quyết định điền tên Yamal vào danh sách trong bối cảnh tiền vệ này được cho vẫn đang hồi phục chấn thương, HLV de la Fuente nhấn mạnh: "Trước hết, cần phải thận trọng. Chúng ta cần cho cậu ấy thời gian cần thiết. Tôi tin rằng Yamal sẽ sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên. Chúng tôi mong rằng Yamal có thể đáp ứng được sự kỳ vọng, nhưng cũng không nên tạo áp lực quá lớn lên cậu ấy".

Trước thềm World Cup 2026, Yamal dính chấn thương gân kheo khi thi đấu cho Barcelona

Yamal đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2024. Tuy nhiên, World Cup mới là thước đo cho giá trị của một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Lúc này, Yamal đang đứng trước cơ hội tỏa sáng trong lần đầu tiên đặt chân đến giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Cape Verde và Ả Rập Xê Út. Họ thi đấu trận ra quân gặp Cape Verde (lúc 23 giờ ngày 15.6), sau đó gặp Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21.6 (cùng trên sân Mercedes-Benz), và trận cuối vòng bảng gặp "ông lớn" Nam Mỹ, Uruguay lúc 7 giờ ngày 27.6 trên sân Estadio Akron ở Mexico.

Đội tuyển Iran đóng quân ở Mexico để dự World Cup 2026 vì Mỹ từ chối lưu trú

La Roja sẽ có hai trận giao hữu chạy đà trước World Cup 2026, gồm gặp đội tuyển Iraq ngày 4.6 tại A Coruna (Tây Ban Nha) và gặp đội Peru vào ngày 8.6 tại Puebla, Mexico. Sau đó, họ sẽ hướng đến trại huấn luyện của mình tại Chattanooga, Tennessee (Mỹ), chuẩn bị cho trận ra quân gặp Cape Verde trên sân Mercedes-Benz ở TP.Atlanta.

Messi xin rời sân vì vấn đề gì, liệu có thể dự World Cup 2026?

Hình ảnh Lionel Messi chủ động xin thay người và bước đi tập tễnh vào đường hầm khiến cho người hâm mộ lo lắng cho khả năng dự World Cup 2026 của tiền đạo đội tuyển Argentina.

