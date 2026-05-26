Thể thao World Cup 2026

Colombia tung đội hình ‘khủng’ đe dọa ngôi đầu của Ronaldo và Bồ Đào Nha

Giang Lao
26/05/2026 10:15 GMT+7

Ngày 26.5, đội tuyển Colombia đã công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, trong số những ngôi sao góp mặt có cả James Rodriguez và chân sút hàng đầu Luis Diaz. 'La Tricolor' quyết tranh ngôi đầu bảng với Ronaldo và Bồ Đào Nha.

Trong danh sách dự World Cup 2026 do HLV Nestor Lorenzo công bố, đội tuyển Colombia giữ nguyên phần lớn đội hình đã vào chung kết Copa America 2024 (chỉ chịu thua Argentina tỷ số 0-1 ở hiệp phụ), cũng như thành phần đã thi đấu cực kỳ rực lửa tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Luis ‌Diaz (áo đỏ) ghi 26 bàn và có 23 kiến tạo sau tổng cộng 51 trận cho CLB Bayern Munich ở mùa giải 2025 - 2026. Anh rất hứa hẹn là chân sút đáng gờm ở World Cup 2026 cùng đội tuyển Colombia

Trong đó, chân sút hàng đầu Luis Diaz sẽ là người dẫn dắt hàng công của "La Tricolor", bên cạnh là tiền đạo Luis Suarez (28 tuổi, của CLB Sporting CP). Tại vòng loại, Diaz và Suarez đã đóng góp cho đội tuyển Colombia tổng cộng 11 bàn thắng. Họ sẽ cùng với Jefferson Lerma và Jhon Arias, bên cạnh là thủ quân, tiền vệ kỳ cựu James Rodriguez, 34 tuổi, tạo thành một hàng công rất đáng chú ý tại World Cup 2026.

"Những ai đánh giá thấp đội tuyển Colombia sẽ rất dễ nhận hậu quả lớn", theo Reuters. Đội tuyển Colombia trở lại World Cup sau khi bỏ lỡ dịp tham dự ở Qatar 2022 và sẽ tham dự vòng chung kết lần thứ 7 trong lịch sử. Sau cú sốc không tham dự World Cup 2022, "La Tricolor" đã có nhiều thay đổi lớn dưới thời HLV Nestor Lorenzo, trong đó đáng chú ý nhất là hành trình thi đấu rất ấn tượng tại Copa America 2024.

Tiền vệ James Rodriguez, dù trải qua sự nghiệp ở CLB không mấy suôn sẻ, nhưng khi anh trở lại khoác áo đội tuyển Colombia đã thi đấu cực hay và là cầu thủ xuất sắc nhất tại Copa America 2024. James Rodriguez, chủ nhân Chiếc giày vàng và bàn thắng đẹp nhất tại World Cup 2014 ở Brazil, cũng sẽ có lần thứ 3 trong sự nghiệp tham dự World Cup.

Ronaldo và Bồ Đào Nha phải thận trọng trước Colombia luôn bùng nổ

Thành phần đội tuyển Colombia còn có các cầu thủ đáng chú ý khác, như trung vệ Daniel Munoz của Crystal Palace, đội vào chung kết giải UEFA Conference League gặp Rayo Vallecano lúc 2 giờ ngày 28.5. Tiền vệ xuất sắc Jefferson Lerma cũng đang khoác áo Crystal Palace. Hậu vệ Davinson Sanchez của Galatasaray, hay Yerry Mina của Cagliari (Ý). 

Trong khi đó, tiền đạo Jhon Cordoba (hiện khoác áo FC Krasnodar, Nga) sẽ bắt đầu hành trình tìm lại mình tại World Cup 2026. Cầu thủ trẻ nhất trong đội tuyển Colombia là Gustavo Puerta, 22 tuổi, đang thi đấu cho CLB Racing de Santander ở Tây Ban Nha.

Colombia (phải), cùng Uruguay và Ecuador sẽ là những “ngựa ô” rất đáng chú ý tại World Cup 2026

Trong các đội Nam Mỹ dự World Cup 2026, ngoài Argentina và Brazil là ứng cử viên vô địch, Colombia, Uruguay và Ecuador sẽ là những "ngựa ô" rất đáng chú ý và có thể gây bất ngờ lớn. Đây cũng là các đội đã thi đấu cực hay tại vòng loại, cũng như kỳ Copa America 2024 tổ chức ở nước Mỹ.

Tại World Cup 2026, Colombia nằm cùng bảng K với Bồ Đào Nha của danh thủ Ronaldo, DR Congo và Uzbekistan. "La Tricolor" sẽ bắt đầu trại tập huấn của mình ở Bogota trước các trận giao hữu với Costa Rica ngày 2.6 và Jordan ngày 8.6. Sau đó, họ sẽ thi đấu trận mở màn bảng K gặp Uzbekistan lúc 9 giờ ngày 18.6, gặp DR Congo lúc 9 giờ ngày 24.6 (đều giờ Việt Nam, và đều tại Mexico).

Trận cuối vòng bảng, đội tuyển Colombia sẽ di chuyển đến Miami Gardens (Mỹ) để chuẩn bị trận gặp Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha trên sân Hard Rock vào lúc 6 giờ 30 ngày 28.6. Đây sẽ là trận đấu có khả năng định đoạt ngôi đầu của bảng K, với đội thắng sẽ nắm thuận lợi ở việc phân chia nhánh đấu khi bước vào vòng 32 đội.

Danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Colombia dự World Cup 2026

- Thủ môn: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional).

- Hậu vệ: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes).

- Tiền vệ: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), ⁠Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central).

- Tiền đạo: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis ‌Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar).

