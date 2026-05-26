Đã có kết quả chấn thương của Messi, tất cả cùng nhẹ nhõm

Messi đã thi đấu liên tục 90 phút mỗi trận từ giữa tháng 3

Theo ESPN Argentina, sau thông báo của CLB Inter Miami, quá trình hồi phục của Messi dự kiến sẽ mất từ 10 đến 14 ngày. Đây là hệ quả của việc thi đấu quá tải của danh thủ 38 tuổi, sau khi anh liên tục cày ải đủ 90 phút mỗi trận từ giữa tháng 3 đến nay không ngơi nghỉ.

Messi dự kiến hồi phục từ 10 đến 14 ngày, anh dự kiến đến tập trung đội tuyển Argentina vào ngày 1.6 Ảnh: Reuters

"Sau khi trải qua các xét nghiệm y tế bổ sung vào ngày 25.5 (sau trận thắng Philadelphia Union với tỷ số 6-4), chẩn đoán ban đầu cho thấy sự quá tải liên quan đến mệt mỏi cơ ở gân kheo chân trái của Messi. Messi phải rời sân ở phút 73 trận đấu là do khó chịu về thể chất. Thời gian trở lại hoạt động thể chất của anh sẽ phụ thuộc vào tiến triển lâm sàng và chức năng của anh ấy", thông báo của Inter Miami cho biết.

Tin tức này giúp những người hâm mộ Messi và đội tuyển Argentina thở phào nhẹ nhõm, vì danh thủ này không bị chấn thương nghiêm trọng ở cơ hoặc gân kheo như dự báo, chỉ là sự mệt mỏi và căng cơ gân kheo do quá tải.

Điều này cũng giúp Messi chắc chắn đến hội quân đội tuyển Argentina đúng hẹn vào ngày 1.6, sau khi dự kiến HLV Scaloni sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức của Albiceleste dự World Cup 2026 vào ngày 29.5.

Messi khiến Argentina lo sốt vó rồi thở phào trước World Cup 2026

Trước trận đấu với Philadelphia Union, Messi đã trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp chơi trọn 90 phút kể từ giữa tháng 3. Trong các trận này, danh thủ người Argentina đã đóng góp đến 9 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo.

Tổng cộng đến nay kể từ đầu năm, Messi đã ghi 13 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo trong 16 trận đấu trên mọi đấu trường cho Inter Miami. Anh chỉ nghỉ ngơi 1 trận để dưỡng sức kể từ đầu mùa giải, và trận gặp Philadelphia Union phải rời sân trước 20 phút kết thúc trận đấu do mệt mỏi.

Messi tập trung đội tuyển Argentina tại Kansas City

Messi đã kết thúc giai đoạn thi đấu cho CLB Inter Miami ngay trước thềm World Cup 2026 với một phong độ cực kỳ hoàn hảo, chỉ tiếc là anh bị quá tải ngay trận đấu cuối trước khi đến tập trung đội tuyển, và đã gây lo lắng cho người hâm mộ.

Messi góp 2 kiến tạo cho Inter Miami trong trận ngược dòng đánh bại Philadelphia Union tỷ số 6-4 ngày 25.5 Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, việc Messi cảm nhận mức độ nghiêm trọng tiềm tàng của chấn thương, chủ động xin rời sân. Qua đó, đã giúp anh tránh được sự cố đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến việc tham dự World Cup 2026.

Báo chí Argentina cũng cho biết, sau kết quả kiểm tra chấn thương không nghiêm trọng, Messi sẽ nghỉ ngơi cho khoảng 10 ngày, anh sẽ đến tập trung đội tuyển tại huấn luyện ở Kansas City. Nhưng khả năng thi đấu 1 trong 2 trận giao hữu trước giải đang bỏ ngỏ, gồm trận gặp Honduras lúc 7 giờ ngày 7.6 và trận gặp Iceland ngày 10.6 (đều giờ Việt Nam).

Phải đến ngày 17.6 (lúc 8 giờ, giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina mới thi đấu trận đầu tiên tại bảng J ở World Cup 2026 gặp Algeria. Do đó, với thời gian hồi phục chỉ từ 10 đến 14 ngày hiện nay, Messi vẫn kịp thi đấu ngay trận mở màn của đội tuyển trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Một sự kiện khá trùng lặp, đó trước thềm World Cup 2022 khi còn thi đấu cho PSG, Messi cũng nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần vì chấn thương nhẹ gần như tương tự hiện nay. Sau đó, đến giải đấu, anh chơi bùng nổ và giúp đội tuyển Argentina đăng quang ngôi vô địch.