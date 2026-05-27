Messi quả quyết chắc chắn dự World Cup 2026: ‘Tôi sẽ cống hiến hết sức mình’

Messi xua tan mọi lo lắng

Hình ảnh Messi tươi tắn và cực kỳ thoải mái vừa xuất hiện tại sân Nu trong một sự kiện quảng bá trước World Cup 2026 ở TP.Miami (Mỹ) ngày 27.5 (giờ Việt Nam), bên cạnh còn có vợ anh, Antonela và vợ chồng người bạn thân, Suarez. Qua đó, xua tan đi những lo lắng các ngày qua sau khi anh bị chấn thương ở trận cuối với CLB Inter Miami trước khi dự World Cup 2026.

Hình ảnh Messi và vợ, Antonela và vợ chồng người bạn thân, Suarez tại sân Nu của Inter Miami ngày 27.5 đăng tải trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình Antonela Roccuzzo/Instagram

Hình ảnh mới nhất của Messi được vợ anh, Antonela đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Instagram, thực sự đã giúp người hâm mộ danh thủ này và cả ở Argentina thở phào nhẹ nhõm.

Đây là những hình ảnh đầu tiên của Messi kể từ khi anh bất ngờ xin rời sân ở phút 73 trận Inter Miami thắng Philadelphia Union với tỷ số 6-4 ngày 25.5, vì cảm thấy khó chịu về thể chất và nguy cơ chấn thương gân kheo chân trái. Kể từ đó, tình hình của Messi trở nên nóng bỏng, vì anh cũng không tiết lộ bất cứ điều gì trên trang cá nhân.

Mặc dù vậy, các hình ảnh của Messi vừa xuất hiện cực kỳ thoải mái và không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Cho thấy, những kiểm tra y tế của CLB Inter Miami thông báo là chính xác, khi danh thủ 38 tuổi này chỉ bị quá tải và mệt mỏi cơ.

Tại đây, Messi cũng trả lời báo chí về khả năng dự World Cup 2026 của mình, trước câu hỏi: "World Cup sắp đến rồi, anh đã chuẩn bị chưa?". Messi đáp: "Chắc chắn rồi, tôi đã chuẩn bị cả năm để có phong độ tốt nhất cho giải đấu lớn nhất thế giới. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình".

Hiện vẫn chưa rõ Messi có trở về Argentina tập trung đội tuyển trong các ngày tới hay không, như một số đồng đội đã đến tập trung sớm (trong ngày 27.5) tại trung tâm huấn luyện mang tên anh ở Buenos Aires. Trước đó, có tin Messi sẽ đến thẳng trại tập huấn của Albiceleste ở Kansas City từ ngày 1.6.

Tình hình của Messi không quá tệ, nhưng cần kiểm tra thêm

Đó là ý kiến của HLV Scaloni, sau khi nhà cầm quân của đội tuyển Argentina phá vỡ sự im lặng về tình hình của Albiceleste, trong đó có việc vì sao vẫn chưa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Và dĩ nhiên, vụ việc liên quan tới chấn thương của Messi là vấn đề chủ chốt.

Messi và HLV Scaloni bàn bạc về tình hình đội tuyển Argentina dự World Cup 2026 trong lần tập trung hồi tháng 3 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã xem trận Messi thi đấu khi ở trung tâm huấn luyện, và chúng tôi nhận thấy rằng cậu ấy đã yêu cầu được thay người vì không ở trong tình trạng tốt. Những thông tin ban đầu không quá tệ, và tất nhiên chúng tôi hy vọng cậu ấy không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Bây giờ chúng tôi phải chờ xem diễn biến thế nào, và điều quan trọng nhất là kết quả các xét nghiệm mà cậu ấy sẽ trải qua, và tôi hy vọng họ sẽ tiến hành một số xét nghiệm để xem liệu đúng như những gì được nói hay không.

Việc mọi người hy vọng Messi sẽ trở lại mà không gặp vấn đề gì là điều tự nhiên, nhưng thật không may mọi chuyện không diễn ra như vậy, và không chỉ riêng cậu ấy - hầu hết các cầu thủ gặp vấn đề đều chưa hồi phục hoàn toàn. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giúp họ lấy lại thể lực sung mãn và đến World Cup với phong độ tốt nhất có thể", HLV Scaloni bày tỏ khi trả lời phỏng vấn kênh DSports (của Argentina).

Vì một phần tình trạng chấn thương của các trụ cột đội tuyển Argentina, trong đó có thêm Messi mới nhất, dù không thực sự nghiêm trọng, nhưng HLV Scaloni không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì.

"Dự kiến, Scaloni sẽ mang đến World Cup 2026 hơn 30 cầu thủ, trong đó có 26 cầu thủ chính thức và từ 5 đến 6 cầu thủ dự phòng, gồm các cầu thủ trẻ nằm trong dự án World Cup 2030", nhà báo Gaston Edul, nguồn tin thân cận của đội tuyển Argentina, cho biết.

Dự kiến ngày 29.5, HLV Scaloni sẽ công bố danh sách đội tuyển Argentina, sau khi có các cuộc kiểm tra cuối cùng về các trường hợp chấn thương, cũng như tình hình của Messi, Gaston Edul kết luận, và thêm rằng: "Những cầu thủ dự phòng (đều có tên trong danh sách sơ bộ 55 người), có thể sẽ được thử nghiệm ở hai trận giao hữu gặp Honduras (lúc 7 giờ ngày 7.6) và trận gặp Iceland (ngày 10.6, đều giờ Việt Nam)".